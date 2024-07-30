信義區高空海鮮餐廳SEA TO SKY 全新海鮮菜單8月登場

S&W Taipei集團旗下、位於信義區微風信義百貨47樓的「SEA TO SKY」，是國內少見的高空海鮮餐廳，以奢華浪漫與時尚愜意的風格廣受喜愛。新任行政主廚單淳義（Peter）以「盛夏海藏」為主題推出全新菜色，結合時令海鮮和當季蔬果，一口氣推出20道全新餐點，預定8月1日正式上市，讓海鮮控大呼過癮。

本季菜單除了主廚私房推薦的肉類主餐，皆以海鮮為主角，主廚單淳義專注於食材的原味，運用熟成、醃漬、煙燻等多元技法提升滋味，在永續精神下，強調「物盡其用」烹飪理念，將其他可食用部位善加利用，例如運用骨、皮和內臟在高湯和醬汁的製作，更能突顯與烘托食材本身的特色。他以流行的地中海飲食概念為主軸，融合大量新鮮蔬果、季節海鮮、穀類堅果、乳製品和各式辛香料，打造出迷人的海洋美食盛宴。

入座即免費提供的「烏魚子鹹蛋黃醬」，是自製蜂蜜酸種裸麥麵包的完美絕配。主廚嚴選香氣充足、質地鬆軟的台農57號地瓜，經爐烤後壓製成綿密泥狀，再加入鹹蛋黃和奶油拌勻，過篩細緻處理後，放入氮氣瓶中製成蓬鬆的鹹甜抹醬，撒上經烤香烘乾後研磨而成的烏魚子粉，口感滑順細膩。如需續加，每份360元。

「蟹肉甜甜圈」以迷你甜甜圈造型可愛吸睛，使用細緻紮實的馬里蘭蟹腿肉，加入紫蘇、洋蔥和蝦夷蔥調味，並融入葛瑞爾起司添加香甜奶味。外層包裹杜蘭小麥麵衣後油炸至酥脆，搭配香氣濃郁的紫蘇美乃滋，上方點綴著花朵造型的醃漬青蘋果，與色彩鮮艷的拇指檸檬果肉，每份520元。

「馬祖淡菜」將夏季盛產的馬祖淡菜蒸煮後，以直火炭烤增添煙熏香氣。搭配北非經典料理夏卡蘇卡番茄紅醬，在淡菜湯汁中加入多種香料和蔬菜，並選用三種番茄來增添酸甜層次，與法國白豆一同慢火燉煮至軟硬適中，清甜酸爽的燉菜醬汁，進一步襯托出淡菜鮮美，每份520元。

「龍蝦細扁麵」將胭脂蝦、龍蝦殼與豐富蔬菜熬煮成濃郁高湯，再加入大量櫻桃番茄，以小火慢煮釋放自然酸甜滋味。將細扁麵與醬汁充分拌炒至入味，並加入乾辣椒與油封蒜頭提升辛香層次。搭配整隻新鮮龍蝦直火炭烤，肉質飽滿且彈牙，每一口皆充滿海洋的鮮美。上桌後現刨義大利帕馬森起司，增添鹹香奶味，每份1,880元。

「地中海香料烤魚 」以創新的方式呈現傳統地中海烤魚，將全魚去除骨頭與內臟，以鹽醃豬背脂、風乾番茄、香料與各式海鮮為內餡，保持全魚立體外型，置於杉木上慢火爐烤，讓木質香氣伴隨熱度慢慢滲入魚肉中心，烤至外皮金黃酥香，內部鮮嫩多汁。服務人員將於桌邊服務，取下珍貴的兩頰肉與魚下巴以品嘗原味。魚身部分因已去骨填餡，可輕易分切成魚排，適合三至四人分享。最後淋上由魚骨、魚內臟與蔬菜熬製的馥郁番紅花醬汁，搭配時令蔬菜和手工麵疙瘩，風味與口感層次豐富，每份2,880元。