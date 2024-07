信義區高空海鮮餐廳SEA TO SKY 全新海鮮菜單8月登場

S&W Taipei集團旗下、位於信義區微風信義百貨47樓的「SEA TO SKY」,是國內少見的高空海鮮餐廳,以奢華浪漫與時尚愜意的風格廣受喜愛。新任行政主廚單淳義(Peter)以「盛夏海藏」為主題推出全新菜色,結合時令海鮮和當季蔬果,一口氣推出20道全新餐點,預定8月1日正式上市,讓海鮮控大呼過癮。

本季菜單除了主廚私房推薦的肉類主餐,皆以海鮮為主角,主廚單淳義專注於食材的原味,運用熟成、醃漬、煙燻等多元技法提升滋味,在永續精神下,強調「物盡其用」烹飪理念,將其他可食用部位善加利用,例如運用骨、皮和內臟在高湯和醬汁的製作,更能突顯與烘托食材本身的特色。他以流行的地中海飲食概念為主軸,融合大量新鮮蔬果、季節海鮮、穀類堅果、乳製品和各式辛香料,打造出迷人的海洋美食盛宴。

入座即免費提供的「烏魚子鹹蛋黃醬」,是自製蜂蜜酸種裸麥麵包的完美絕配。主廚嚴選香氣充足、質地鬆軟的台農57號地瓜,經爐烤後壓製成綿密泥狀,再加入鹹蛋黃和奶油拌勻,過篩細緻處理後,放入氮氣瓶中製成蓬鬆的鹹甜抹醬,撒上經烤香烘乾後研磨而成的烏魚子粉,口感滑順細膩。如需續加,每份360元。

「蟹肉甜甜圈」以迷你甜甜圈造型可愛吸睛,使用細緻紮實的馬里蘭蟹腿肉,加入紫蘇、洋蔥和蝦夷蔥調味,並融入葛瑞爾起司添加香甜奶味。外層包裹杜蘭小麥麵衣後油炸至酥脆,搭配香氣濃郁的紫蘇美乃滋,上方點綴著花朵造型的醃漬青蘋果,與色彩鮮艷的拇指檸檬果肉,每份520元。

「馬祖淡菜」將夏季盛產的馬祖淡菜蒸煮後,以直火炭烤增添煙熏香氣。搭配北非經典料理夏卡蘇卡番茄紅醬,在淡菜湯汁中加入多種香料和蔬菜,並選用三種番茄來增添酸甜層次,與法國白豆一同慢火燉煮至軟硬適中,清甜酸爽的燉菜醬汁,進一步襯托出淡菜鮮美,每份520元。

「龍蝦細扁麵」將胭脂蝦、龍蝦殼與豐富蔬菜熬煮成濃郁高湯,再加入大量櫻桃番茄,以小火慢煮釋放自然酸甜滋味。將細扁麵與醬汁充分拌炒至入味,並加入乾辣椒與油封蒜頭提升辛香層次。搭配整隻新鮮龍蝦直火炭烤,肉質飽滿且彈牙,每一口皆充滿海洋的鮮美。上桌後現刨義大利帕馬森起司,增添鹹香奶味,每份1,880元。

「地中海香料烤魚 」以創新的方式呈現傳統地中海烤魚,將全魚去除骨頭與內臟,以鹽醃豬背脂、風乾番茄、香料與各式海鮮為內餡,保持全魚立體外型,置於杉木上慢火爐烤,讓木質香氣伴隨熱度慢慢滲入魚肉中心,烤至外皮金黃酥香,內部鮮嫩多汁。服務人員將於桌邊服務,取下珍貴的兩頰肉與魚下巴以品嘗原味。魚身部分因已去骨填餡,可輕易分切成魚排,適合三至四人分享。最後淋上由魚骨、魚內臟與蔬菜熬製的馥郁番紅花醬汁,搭配時令蔬菜和手工麵疙瘩,風味與口感層次豐富,每份2,880元。