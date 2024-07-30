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信義區高空海鮮餐廳SEA TO SKY 全新海鮮菜單8月登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「SEA TO SKY」以「盛夏海藏」為主題推出全新菜色。圖／SEA TO SKY提供
「SEA TO SKY」以「盛夏海藏」為主題推出全新菜色。圖／SEA TO SKY提供

S&W Taipei集團旗下、位於信義區微風信義百貨47樓的「SEA TO SKY」，是國內少見的高空海鮮餐廳，以奢華浪漫與時尚愜意的風格廣受喜愛。新任行政主廚單淳義（Peter）以「盛夏海藏」為主題推出全新菜色，結合時令海鮮和當季蔬果，一口氣推出20道全新餐點，預定8月1日正式上市，讓海鮮控大呼過癮。

本季菜單除了主廚私房推薦的肉類主餐，皆以海鮮為主角，主廚單淳義專注於食材的原味，運用熟成、醃漬、煙燻等多元技法提升滋味，在永續精神下，強調「物盡其用」烹飪理念，將其他可食用部位善加利用，例如運用骨、皮和內臟在高湯和醬汁的製作，更能突顯與烘托食材本身的特色。他以流行的地中海飲食概念為主軸，融合大量新鮮蔬果、季節海鮮、穀類堅果、乳製品和各式辛香料，打造出迷人的海洋美食盛宴。

入座即免費提供的「烏魚子鹹蛋黃醬」，是自製蜂蜜酸種裸麥麵包的完美絕配。主廚嚴選香氣充足、質地鬆軟的台農57號地瓜，經爐烤後壓製成綿密泥狀，再加入鹹蛋黃和奶油拌勻，過篩細緻處理後，放入氮氣瓶中製成蓬鬆的鹹甜抹醬，撒上經烤香烘乾後研磨而成的烏魚子粉，口感滑順細膩。如需續加，每份360元。

「蟹肉甜甜圈」以迷你甜甜圈造型可愛吸睛，使用細緻紮實的馬里蘭蟹腿肉，加入紫蘇、洋蔥和蝦夷蔥調味，並融入葛瑞爾起司添加香甜奶味。外層包裹杜蘭小麥麵衣後油炸至酥脆，搭配香氣濃郁的紫蘇美乃滋，上方點綴著花朵造型的醃漬青蘋果，與色彩鮮艷的拇指檸檬果肉，每份520元。

馬祖淡菜」將夏季盛產的馬祖淡菜蒸煮後，以直火炭烤增添煙熏香氣。搭配北非經典料理夏卡蘇卡番茄紅醬，在淡菜湯汁中加入多種香料和蔬菜，並選用三種番茄來增添酸甜層次，與法國白豆一同慢火燉煮至軟硬適中，清甜酸爽的燉菜醬汁，進一步襯托出淡菜鮮美，每份520元。

「龍蝦細扁麵」將胭脂蝦、龍蝦殼與豐富蔬菜熬煮成濃郁高湯，再加入大量櫻桃番茄，以小火慢煮釋放自然酸甜滋味。將細扁麵與醬汁充分拌炒至入味，並加入乾辣椒與油封蒜頭提升辛香層次。搭配整隻新鮮龍蝦直火炭烤，肉質飽滿且彈牙，每一口皆充滿海洋的鮮美。上桌後現刨義大利帕馬森起司，增添鹹香奶味，每份1,880元。

「地中海香料烤魚 」以創新的方式呈現傳統地中海烤魚，將全魚去除骨頭與內臟，以鹽醃豬背脂、風乾番茄、香料與各式海鮮為內餡，保持全魚立體外型，置於杉木上慢火爐烤，讓木質香氣伴隨熱度慢慢滲入魚肉中心，烤至外皮金黃酥香，內部鮮嫩多汁。服務人員將於桌邊服務，取下珍貴的兩頰肉與魚下巴以品嘗原味。魚身部分因已去骨填餡，可輕易分切成魚排，適合三至四人分享。最後淋上由魚骨、魚內臟與蔬菜熬製的馥郁番紅花醬汁，搭配時令蔬菜和手工麵疙瘩，風味與口感層次豐富，每份2,880元。

須事先預訂的「鮭魚威靈頓」，以手工製作的派皮包裹著野菇泥與鮭魚菲力，底層加入由魚、蝦和章魚製成的海鮮慕斯，增添濕潤口感，天然的海洋鹹味堆砌出鮮美層次。上菜時特別以寶箱盛裝登場，於箱中灌入炙燒蘋果木與龍眼木的煙霧，餐點在裊裊煙霧中現身，開箱後香氣四溢，每份3,280元。

龍蝦細扁麵。圖／SEA TO SKY提供
龍蝦細扁麵。圖／SEA TO SKY提供
馬祖淡菜。圖／SEA TO SKY提供
馬祖淡菜。圖／SEA TO SKY提供
地中海香料烤魚。圖／SEA TO SKY提供
地中海香料烤魚。圖／SEA TO SKY提供
烏魚子鹹蛋黃醬。圖／SEA TO SKY提供
烏魚子鹹蛋黃醬。圖／SEA TO SKY提供
蟹肉甜甜圈。圖／SEA TO SKY提供
蟹肉甜甜圈。圖／SEA TO SKY提供
新任行政主廚單淳義。圖／SEA TO SKY提供
新任行政主廚單淳義。圖／SEA TO SKY提供
鮭魚威靈頓。圖／SEA TO SKY提供
鮭魚威靈頓。圖／SEA TO SKY提供

海鮮 馬祖

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