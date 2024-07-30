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七夕為戀人送上似水柔情！蕭邦藍面對表象徵情如海深
瑞士精品品牌蕭邦（Chopard）是世上少數同時擁有頂級珠寶工坊並兼長傳統製表技藝的高級品牌。迎接2024年七夕情人節，蕭邦透過設計中性、男女皆宜的Ice Cube對戒與Alpine Eagle對表將深情融入設計，作為愛的信物，存放彼此的深情，傳遞戀人愛情的永恆承諾。
Ice Cube系列以細密排列成行的立方體組成，立方體的6個刻面，12道棱邊與8個尖端，組成簡單完美的幾何形狀，經拋光處理或鑲嵌鑽石，在不同角度綻放迷人光彩。戒指設計俐落不失純淨，流露出有別以往的現代美學魅力。系列採用經公平採礦認證的金質冶煉而成的18K白金、黃金、與玫瑰金製造，提供不同程度的鑲鑽款式，易於搭配堆疊配戴，是新世代展現鮮明個性與特立獨行的絕佳珠寶。
品牌完美融合休閒運動與高級奢華兩種風格的Alpine Eagle時尚運動腕表系列，因設計百搭、款式與尺寸豐富，備受喜愛。今年七夕對表採用海洋藍色（Maritime Blue）表盤，令人聯想起鄰近阿爾卑斯山南面的地中海的蔚藍海色，41毫米款式以環保的獨門Lucent Steel™精鋼製作，33毫米表圈鑲鑽款則以符合倫理道德18K金鏈帶襯托這抹湛藍，象徵愛情如大海般深邃，是別具魅力的情侶對表首選。
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