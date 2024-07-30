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七夕為戀人送上似水柔情！蕭邦藍面對表象徵情如海深

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
蕭邦Ice Cube系列傳遞戀人愛情的永恆承諾。圖／蕭邦提供
蕭邦Ice Cube系列傳遞戀人愛情的永恆承諾。圖／蕭邦提供

瑞士精品品牌蕭邦（Chopard）是世上少數同時擁有頂級珠寶工坊並兼長傳統製表技藝的高級品牌。迎接2024年七夕情人節，蕭邦透過設計中性、男女皆宜的Ice Cube對戒與Alpine Eagle對表將深情融入設計，作為愛的信物，存放彼此的深情，傳遞戀人愛情的永恆承諾。

Ice Cube系列以細密排列成行的立方體組成，立方體的6個刻面，12道棱邊與8個尖端，組成簡單完美的幾何形狀，經拋光處理或鑲嵌鑽石，在不同角度綻放迷人光彩。戒指設計俐落不失純淨，流露出有別以往的現代美學魅力。系列採用經公平採礦認證的金質冶煉而成的18K白金、黃金、與玫瑰金製造，提供不同程度的鑲鑽款式，易於搭配堆疊配戴，是新世代展現鮮明個性與特立獨行的絕佳珠寶。

品牌完美融合休閒運動與高級奢華兩種風格的Alpine Eagle時尚運動腕表系列，因設計百搭、款式與尺寸豐富，備受喜愛。今年七夕對表採用海洋藍色（Maritime Blue）表盤，令人聯想起鄰近阿爾卑斯山南面的地中海的蔚藍海色，41毫米款式以環保的獨門Lucent Steel™精鋼製作，33毫米表圈鑲鑽款則以符合倫理道德18K金鏈帶襯托這抹湛藍，象徵愛情如大海般深邃，是別具魅力的情侶對表首選。

Ice Cube Pure medium系列戒指18K白金局部鑲鑽款，14萬元。圖／蕭邦提供
Ice Cube Pure medium系列戒指18K白金局部鑲鑽款，14萬元。圖／蕭邦提供
蕭邦Ice Cube系列新世代展現鮮明個性與特立獨行的絕佳珠寶。圖／蕭邦提供
蕭邦Ice Cube系列新世代展現鮮明個性與特立獨行的絕佳珠寶。圖／蕭邦提供
蕭邦Ice Cube對戒作為愛的信物，存放彼此的深情，讓愛相随相伴。圖／蕭邦提供
蕭邦Ice Cube對戒作為愛的信物，存放彼此的深情，讓愛相随相伴。圖／蕭邦提供
Ice Cube系列戒指18K玫瑰金全鑲鑽款，14萬3,000元。圖／蕭邦提供
Ice Cube系列戒指18K玫瑰金全鑲鑽款，14萬3,000元。圖／蕭邦提供
Ice Cube Pure medium系列戒指18K黃金全鑲鑽款，18萬3,000元。圖／蕭邦提供
Ice Cube Pure medium系列戒指18K黃金全鑲鑽款，18萬3,000元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle系列33毫米符合倫理道德18K金腕表，搭載Chopard 01.01-C型自動上鏈機芯、搭配海洋藍色刷紋面盤、符合倫理道德18K金鏈帶，158萬9,000元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle系列33毫米符合倫理道德18K金腕表，搭載Chopard 01.01-C型自動上鏈機芯、搭配海洋藍色刷紋面盤、符合倫理道德18K金鏈帶，158萬9,000元。圖／蕭邦提供
Ice Cube Pure medium系列戒指18K白金全鑲鑽款，18萬9,000元。圖／蕭邦提供
Ice Cube Pure medium系列戒指18K白金全鑲鑽款，18萬9,000元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle系列41毫米Lucent Steel™精鋼腕表，搭載Chopard 01.01-C型自動上鏈機芯，搭配海洋藍色刷紋面盤、Lucent Steel™精鋼鏈帶，57萬元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle系列41毫米Lucent Steel™精鋼腕表，搭載Chopard 01.01-C型自動上鏈機芯，搭配海洋藍色刷紋面盤、Lucent Steel™精鋼鏈帶，57萬元。圖／蕭邦提供
Ice Cube Pure medium系列戒指18K玫瑰金局部鑲鑽款，14萬元。圖／蕭邦提供
Ice Cube Pure medium系列戒指18K玫瑰金局部鑲鑽款，14萬元。圖／蕭邦提供
Ice Cube Pure medium系列戒指18K白金鑲嵌單顆鑽石，70,000元。圖／蕭邦提供
Ice Cube Pure medium系列戒指18K白金鑲嵌單顆鑽石，70,000元。圖／蕭邦提供

品牌 愛情

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