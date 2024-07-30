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Nike巴黎打造高規格「運動員之家」可做妝髮還可美甲

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
今年夏天Nike在巴黎為旗下運動員提供了高規格的「Nike運動員之家」(Athlete House)空間。圖／Nike提供
今年夏天Nike在巴黎為旗下運動員提供了高規格的「Nike運動員之家」(Athlete House)空間。圖／Nike提供

為了讓數百名在巴黎奧運參賽的Nike運動員備戰、休息展現最好的實力，今年夏天Nike在巴黎為旗下簽約運動員提供了高規格的「Nike運動員之家」(Athlete House)，這是一座作為備賽、休息、慶祝與身體恢復的全方位空間，除了物理治療、恢復服務，甚至還有理髮、美妝、美甲、貼牙鑽等服務，為運動員在登場前打理他們的妝髮造型。

為了在重要時刻服務和支持運動員，「Nike運動員之家」讓運動員可以與家人放鬆、用餐和休息的場所。同時為運動員提供了專門的服裝服務，可以即時修改和調整賽事服裝。

這裡也包含了Nike最新的專屬AI工具，運動員可以透過數位平板輸入關鍵詞，可立即獲得一對一客製化的圖案，選擇後可以現場印製在Nike服裝上，這只需要幾分鐘即可完成。

Nike全球女子業務運動市場副總裁Tanya Hvizdak指出「在Nike，我們的存在是為了服務運動員，無論是在日常生活中，還是在他們最重要的運動時刻。巴黎的Nike運動員之家是一個可以運用業界領先的服務來休息、恢復和準備的專屬空間。」

「Nike運動員之家」有理髮、美妝、美甲、貼牙鑽等造型服務。圖／Nike提供
「Nike運動員之家」有理髮、美妝、美甲、貼牙鑽等造型服務。圖／Nike提供
「Nike運動員之家」提供運動員專門服裝服務。圖／Nike提供
「Nike運動員之家」提供運動員專門服裝服務。圖／Nike提供
透過Nike最新AI工具，運動員可以透過數位平板輸入關鍵詞，即可獲得一對一客製化的圖案印製在服裝上。圖／Nike提供
透過Nike最新AI工具，運動員可以透過數位平板輸入關鍵詞，即可獲得一對一客製化的圖案印製在服裝上。圖／Nike提供

巴黎奧運 服裝 運動

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