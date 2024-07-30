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miffy立體鬆餅烤模太Q了！全聯推8款超萌「米飛兔」廚房好物4.1折起換購
看準暑假親子商機，全聯即日起至10月17日推出全新一檔福利點數換購活動，再度找來瘋迷全球的「miffy」強勢回歸，瞄準會員最愛的廚房家電或小物、療癒IP商品，與日本品牌Skater合作推出8款廚房親子好物，包含了「miffy造型烘焙模型」、「miffy分隔保鮮盒」、「miffy冷水壺杯」、「miffy冷熱茶壺」、「miffy真空斷熱保溫保冷杯」、「miffy購物籃專用保冷袋」、「miffy折疊收納提籃」、「miffy立體鬆餅烤模」，會員最低使用50點起的福利點數，即可以139～799元入手超萌廚房用品，點數不足的消費者只要購買全店任一商品，也可以以159～840元快速加價換購，2種方式讓換購更方便，換算下來最低只要市價4.1折起。
8款好物中，首推「miffy造型烘焙模型」，內含4種可愛miffy家族模具，超適合大人小孩一起動手作做餅乾，市價290元，憑50福利點加139元，或購買任一品項加159元即可換購，約莫4.8折起就能入手。「miffy立體鬆餅烤模」雙面都有miffy頭像，不論是雙面使用煎鬆餅，或拆卸單邊做煎蛋，立刻可以擁有蓬鬆可愛的立體圖案，在家或露營都很方便使用，市價1,580元，憑100福利點加799元，或購買任一品項加840元即可換購，約莫5.1折起。
隨身攜帶買咖啡、補充水分必備的miffy真空斷熱保溫保冷杯， 還有野餐、日常使用增添療癒風格的分隔保鮮盒、冷水壺杯、熱茶壺，以及出門立刻抓住所有人目光的摺疊收納提籃，還有購物籃專用保冷袋，外出購物輕鬆裝入各種品項背著走，數量有限，要換要趕快把握機會。
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