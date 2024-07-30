淘寶「全球大服飾包郵計畫」8月2日台灣上線 滿435元跨境免運費

天貓淘寶海外台灣站30日發布，8月2日上午10時，台灣市場將上線加入「淘寶全球大服飾包郵計畫」，預計將有18個熱銷品類、總計超過1,000萬件服飾配件新品全量加入台灣淘寶PLUS包郵專區，享受淘寶PLUS包郵專區滿人民幣99元（新台幣435元）包郵、支持首單本地免費退貨與專屬本地客服的服飾包郵升級體驗。

為歡慶台灣市場上線「淘寶全球大服飾包郵計畫」，淘寶8月2日當天將加碼推出「服飾專屬優惠券」，消費者可至淘寶首頁「服飾包郵專區」領取人民幣滿249元折抵人民幣50元的優惠券，此外，在8月3日前搭配衝奧季的促銷活動，全平台可另外享有人民幣滿300元折抵人民幣40元的優惠。

天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟表示，「淘寶一直以來在台灣都持續努力在提升跨境購物平台的消費者服務能力，希望能讓台灣消費者享受到『買跨境跟買本地』一樣簡單的購物體驗；台灣消費者在買跨境商品時，最在意的就是物流便利性和運費成本，所以淘寶去年雙11前推出了『淘寶PLUS』包郵商品專區，除了基本的滿額包郵方案，還進一步附加提供本地退貨首次免費與本地專屬客服等升級版體驗服務，來解決台灣消費者在意的跨境購物痛點。

目前『淘寶PLUS』包郵專區商品量已涵蓋生活家居、3C數位、運動戶外、母嬰玩具等不同品類，總計有高達5,000萬件商品可供消費者挑選，且此專區的包郵門檻經過數次調降，現在也已降到人民幣99元（新台幣435元），一般消費者都能輕鬆享受包郵服務的水平。」

2023「雙11」前夕，淘寶在台灣市場首度推出「淘寶PLUS」包郵專區服務，現在台灣消費者只要在平台上選擇標註「淘寶PLUS」的標籤商品，可無差別享受「滿人民幣99元包郵、本地退貨首次免費及台灣本地專屬客服」等服務，目前「淘寶PLUS」專區商品涵蓋生活家居、3C數位、運動戶外等熱銷類別，商品總數已突破5,000萬件。