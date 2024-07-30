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鬍子爺爺「青檸乳酪、玄米茶歐蕾泡芙」限定1個月開賣
連鎖泡芙「beard papa's」即將迎來在台灣22周年生日月，自8月1日起將推出一系列「饗芙生日慶」活動，包括將推出青檸乳酪泡芙、玄米茶歐蕾泡芙等網友票選口味，另外參與粉絲團活動，也有機會獲得日式香草泡芙兌換券。
beard papa's於今年四月舉辦粉絲票選活動，最受粉絲喜愛的兩種泡芙口味將於8月1日至8月31日於不同限定門市推出。票選第一名的「青檸乳酪泡芙」將檸檬餡、奶油乳酪與經典卡士達結合成青檸乳酪卡士達內餡，綿密又滑順，並帶著不同層次的微酸香甜，每顆85元起。第二名的「「玄米茶歐蕾泡芙」將玄米綠茶拌入經典卡士達與優質鮮奶油製成內餡，兼具茶香與玄米香氣，每顆80元起。另外「經典巧克力泡芙」也將延長販售時間，每顆75元起。
beard papa's也預告，8月1日參與官方粉絲團活動，有機會獲得日式香草泡芙電子兌換券。另外beard papa's也將參與8月10、11日於華山1914文創產業園區舉辦的「2024泡芙節 in Taiwan」。8月8日當天，鬍子爺爺也將於天母棒球場擔任開球嘉賓，現場也將安排許多互動遊戲，共同慶祝生日月。
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