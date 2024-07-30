吃夏慕尼抽7萬元求婚鑽戒 法式雙人海陸饗宴限期登場
王品集團旗下夏慕尼鐵板燒今年七夕特別推出期間限定「法式雙人海陸饗宴」，首度選用肉質細緻豐郁的「日本 A5 和牛」與夏慕尼經典「白蘭地鴨胸」為雙主餐，搭配北海道干貝、海大蝦與大比目魚等海鮮食材，打造夢幻約會盛宴。「法式雙人海陸饗宴」自即日起限時販售到10月14日，每套售價2,980元＋10%。9 月底前到店用餐，合照上傳 IG 限時動態，並標記「#訂製浪漫」與夏慕尼、亞立詩官方帳號，就有機會抽中價值超過 7 萬元的亞立詩求婚鑽戒。
此外，夏慕尼為追求更完美的浪漫體驗氛圍，特別邀請時裝品牌APUJAN，以「肩並肩的浪漫」為靈感，重新打造優雅時尚的制服，展現法式都會之美，讓穿梭服務的人員為情侶們牽起浪漫情網。
「夏慕尼法式雙人海陸饗宴」為呼應七夕情人節約會需求，雙主餐首次選用「日本 A5 和牛」與明星商品「白蘭地鴨胸」。日本頂級 A5和牛以高溫乾煎、低溫靜置的鐵板手法，保留和牛純粹風味。櫻桃鴨胸在 250度高溫的鐵板上煎炙成金黃酥脆表皮，以白蘭地點火使酒香附著表皮，點火秀搭配主廚精心調製全新櫻桃醬汁，視覺與味覺皆完美呈現法式優雅品味。
套餐海鮮一次收穫三種奢華食材，主廚以新鮮熱帶水果醬汁入味，飽滿北海道干貝與海大蝦點綴新鮮莓果醬，大比目魚佐以法式經典水果荷蘭醬，搭配焦化鳳梨帶出鮮魚甘甜。餐後甜點「草莓檸檬慕斯」點綴白巧克力呈現飽滿愛意，酸甜清新的口感，展現出浪漫滋味。
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