翻玩經典不怕撞鞋 運動品牌經典鞋款吹起改鞋風潮

經典魅力永不衰，但也能透過翻玩、改造讓經典有了不同詮釋。adidas Originals以T-TOE家族復古魅力，結合時下話題Remake改鞋風潮，特別推出各式配件，讓每個風格男女都可以為自己的T-TOE鞋款注入個人特色。

adidas Originals經典的T-TOE家族系列，包含由田徑運動場而起誕生於1960年代的GAZELLE鞋款，以麂皮打造鞋面，於1990年代席捲街頭；誕生於1950年，SAMBA鞋款作為adidas足球鞋的開始，同時也是品牌現存歷史最久的運動鞋，是T-TOE的代表鞋款；以及誕生於1970年代手球場，HANDBALL SPEZIAL鞋款以招牌T-TOE和三條線裝飾鞋身，點綴燙金SPEZIAL字樣細節。

adidas Originals為T-TOE家族帶來了多款多彩吸睛的鞋帶及吊飾，以及三葉草鞋扣、三葉草掛飾及印滿三葉草monogram的多彩鞋帶，讓鞋友為透過配件，發揮創意打造個人風格印記。並於adidas Brand Center信義品牌概念店設立期間限定「#StyleYourTTOE原創改造工具間」，至8月4日前開放體驗。同時adidas Originals於全台指定店點及官網推出「#StyleYourTTOE原創改造包」，購買T-TOE家族鞋款並單筆金額滿3,800元即可獲得。

另外，ROSÉ同款PUMA Palermo德訓鞋將於8月1日在台發售。同樣呼應改鞋熱潮，於官網獨家限量贈送「Y2K蝴蝶結鞋扣掛飾組」，8月1 日上午11點起只要在PUMA官網購買指定Palermo德訓鞋款，即可獲得一組，共五款設計隨機出貨，限量200份送完為止。