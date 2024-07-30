快訊

奧運羽球／麟洋配輕取美國！分組賽3連勝成「D組唯一不敗」 晉級8強機會大

奧運桌球／連3局演逆轉秀 「小林同學」林昀儒直落4闖男單16強

奧運游泳／「蝶王」確定晉級！王冠閎總排名第8飛進準決賽 挑戰決賽第一人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

翻玩經典不怕撞鞋 運動品牌經典鞋款吹起改鞋風潮

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
adidas Originals的T-TOE家族鞋款、PUMA Palermo德訓鞋，都吹起改鞋風潮，透過配件可打造個人獨特風格鞋款。圖／品牌提供
adidas Originals的T-TOE家族鞋款、PUMA Palermo德訓鞋，都吹起改鞋風潮，透過配件可打造個人獨特風格鞋款。圖／品牌提供

經典魅力永不衰，但也能透過翻玩、改造讓經典有了不同詮釋。adidas Originals以T-TOE家族復古魅力，結合時下話題Remake改鞋風潮，特別推出各式配件，讓每個風格男女都可以為自己的T-TOE鞋款注入個人特色。

adidas Originals經典的T-TOE家族系列，包含由田徑運動場而起誕生於1960年代的GAZELLE鞋款，以麂皮打造鞋面，於1990年代席捲街頭；誕生於1950年，SAMBA鞋款作為adidas足球鞋的開始，同時也是品牌現存歷史最久的運動鞋，是T-TOE的代表鞋款；以及誕生於1970年代手球場，HANDBALL SPEZIAL鞋款以招牌T-TOE和三條線裝飾鞋身，點綴燙金SPEZIAL字樣細節。

adidas Originals為T-TOE家族帶來了多款多彩吸睛的鞋帶及吊飾，以及三葉草鞋扣、三葉草掛飾及印滿三葉草monogram的多彩鞋帶，讓鞋友為透過配件，發揮創意打造個人風格印記。並於adidas Brand Center信義品牌概念店設立期間限定「#StyleYourTTOE原創改造工具間」，至8月4日前開放體驗。同時adidas Originals於全台指定店點及官網推出「#StyleYourTTOE原創改造包」，購買T-TOE家族鞋款並單筆金額滿3,800元即可獲得。

另外，ROSÉ同款PUMA Palermo德訓鞋將於8月1日在台發售。同樣呼應改鞋熱潮，於官網獨家限量贈送「Y2K蝴蝶結鞋扣掛飾組」，8月1 日上午11點起只要在PUMA官網購買指定Palermo德訓鞋款，即可獲得一組，共五款設計隨機出貨，限量200份送完為止。

adidas Brand Center信義品牌概念店設立期間限定「#StyleYourTTOE原創改造工具間」，至8月4日前開放體驗。圖／adidas Originals提供
adidas Brand Center信義品牌概念店設立期間限定「#StyleYourTTOE原創改造工具間」，至8月4日前開放體驗。圖／adidas Originals提供
adidas Originals為T-TOE家族鞋款，推出各式配件。圖／adidas Originals提供
adidas Originals為T-TOE家族鞋款，推出各式配件。圖／adidas Originals提供
adidas Originals為T-TOE家族帶來了多款多彩吸睛的鞋帶及吊飾，以及三葉草鞋扣、三葉草掛飾及印滿三葉草monogram的多彩鞋帶。圖／adidas Originals提供
adidas Originals為T-TOE家族帶來了多款多彩吸睛的鞋帶及吊飾，以及三葉草鞋扣、三葉草掛飾及印滿三葉草monogram的多彩鞋帶。圖／adidas Originals提供
PUMA Palermo德訓鞋，2,980元。圖／PUMA提供
PUMA Palermo德訓鞋，2,980元。圖／PUMA提供
PUMA Palermo德訓鞋在官網推出限量滿額贈「Y2K蝴蝶結鞋扣掛飾組」。圖／PUMA提供
PUMA Palermo德訓鞋在官網推出限量滿額贈「Y2K蝴蝶結鞋扣掛飾組」。圖／PUMA提供

adidas 品牌 運動

延伸閱讀

adidas架上的鞋比腳上的還舊？網見真相驚：貧窮限制了我的想像

《富比士》盤點10大最時尚的巴黎奧運隊服！「中華隊擺第1位」細節滿滿團服被譽為史上最好看

全新Ford Puma Gen-E測試現蹤！即將登場的平價純電休旅

adidas攜手楊俊瀚、吳佳穎、射箭隊 勇闖巴黎奧運戰場

相關新聞

淘寶「全球大服飾包郵計畫」8月2日台灣上線 99元跨境免運

去年雙11前夕，淘寶在台灣市場首度推出「淘寶PLUS」包郵專區服務，現在台灣消費者只要在平台上選擇標註「淘寶PLUS」的...

鬍子爺爺「青檸乳酪、玄米茶歐蕾泡芙」限定1個月開賣

連鎖泡芙「beard papa's」即將迎來在台灣22周年生日月，自8月1日起將推出一系列「饗芙生日慶」活動，包括將推出...

吃夏慕尼抽7萬元求婚鑽戒 法式雙人海陸饗宴限期登場

王品集團旗下夏慕尼鐵板燒今年七夕特別推出期間限定「法式雙人海陸饗宴」，首度選用肉質細緻豐郁的「日本 A5 和牛」與夏慕尼...

翻玩經典不怕撞鞋 運動品牌經典鞋款吹起改鞋風潮

經典魅力永不衰，但也能透過翻玩、改造讓經典有了不同詮釋。adidas Originals以T-TOE家族復古魅力，結合時...

最道地美食名單即將曝光！ 「台東100碗」10月公布

擁有好山好水的台東，暑假期間熱氣球活動吸引不少觀光客前來，民眾在看日出、賞山海美景之餘，當然也不能錯過在地美食。「台東1...

星宇航空將開航台中至富國島 10/27起每天1班

星宇航空今天宣布，10月27日將開航台中至越南富國島航線，每天1班往返，使用A321neo機型，為中台灣旅客提供更便利的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。