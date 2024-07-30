風災後泡水車難消化 選購二手車需留意

颱風天淹水導致許多車主的愛車泡水，甚至有百萬名車來不及搶救而報銷，但許多車輛經過外觀處理後，就作為二手車進行銷售，也就是俗稱的「泡水車」。汽車達人提醒，風災後半年內購買中古車時，民眾需檢查門邊膠條，若車內有散發霉味、安全帶有淹水痕跡就高機率是泡水車，提醒民眾可透過契約保障權益。

車輛泡水補助維修

凱米颱風帶來驚人雨勢，重創台灣中南部，其中高雄「日安地球」大樓災情最為慘重，地下室全部淹沒，800輛汽機車變成「泡水車」；高雄仁武地區一處羽球館外面也停放3輛百萬名車，加起來市值超過千萬，也因為雨勢過大，導致水淹過車輪，全數成為泡水車，維修費用預估超過數十萬元。

為此，高雄市政府近日發布新聞稿指出，為減輕民眾車輛維修費、拖吊費負擔，市府提供汽車最高2萬、機車最高2千的補助，屬於高雄市牌照車輛也可申請牌照退稅。

泡水車問題叢生

不過，也讓想購入二手車的民眾擔心，是否會買到「泡水車」。比起一般中古車，泡水車因為泡過水，對車輛的零件會造成深層次的損害，而許多問題在短時間內不易察覺，但久而久之便逐漸顯現，為車主帶來許多困擾。

例如，引擎泡水容易產生積碳加劇、缸體生鏽與機油乳化等問題，造成引擎效率下降、油耗增加、動力不足，或是運作不順暢、異音產生，還有機油潤滑效果下降加速引擎磨損等問題；若是電路系統泡水，則可能導致車輛無法啟動、儀表失靈、燈光與音響故障率提高；另外，車體結構也容易因為泡水產生鏽蝕，制動系統與安全氣囊也可能失效。

購買中古車前多檢查

有汽車維修達人分析說，想檢查車子曾經泡過水，首先就先看車子四邊的門邊膠條或是將尾門膠條拉開，查看是否有泥沙淤積、駕駛座油門踏板有沒有生鏽，還可將車內椅子、地墊全部拔開，檢查內部螺絲是否有生鏽。另外，車內若散發霉味或是拉開旁邊的安全帶有淹過水的痕跡，就很可能是泡水車。

想要避免買到泡水車，民眾可以自行簽訂「定型化契約」，載明買到泡水車可以要求業者退費，或是跟有「第三方認證」的中古車買賣，都能大幅降低買到泡水車的機率，避免花錢變成冤大頭。

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