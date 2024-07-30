台灣淘寶 PLUS 包郵專區 將新增超過千萬件服飾配件新品

淘寶宣布在8月2日起將台灣市場加入「淘寶全球大服飾包郵計畫」，預計將有18個熱銷品類、總計超過1,000萬件服飾配件新品加入台灣淘寶PLUS包郵專區，可滿足台灣不同世代、不同場合、不同風格的穿衣搭配需求。

淘寶在2023年雙11前夕在台灣市場首度推出「淘寶PLUS」包郵專區服務，台灣消費者只要在平台上選擇標註「淘寶PLUS」的標籤商品，無差別享受「滿99人民幣包郵、本地退貨首次免費及台灣本地專屬客服」等服務，目前「淘寶PLUS」專區商品涵蓋生活家居、3C數位、運動戶外、母嬰玩具等熱銷類別，商品總數已突破5,000萬件。

淘寶指出，8月2日起「淘寶PLUS」包郵專區將台灣市場加入「淘寶全球大服飾包郵計畫」，將讓淘寶PLUS包郵專區大增1,000萬件服飾配件人氣新品，將加入涵蓋女裝、男裝、女鞋、男鞋、男女內衣與家居服、男女箱包、皮具、皮帶、帽子、圍巾、手錶、眼鏡、自行車騎行裝備與配件、運動鞋、運動服與休閒服裝、運動包與戶外包、瑜珈健身和球迷用品、戶外登山與野營旅行用品、童裝、流行時尚飾品等18個熱銷品類，總計超過1,000萬件台灣消費者喜愛的大服飾類別商品，享受淘寶PLUS包郵專區滿人民幣99元包郵、支持首單本地免費退貨與專屬本地客服的服飾包郵升級體驗。

天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟分享，淘寶一直以來在台灣持續努力提升跨境購物平台的消費者服務能力，希望能讓台灣消費者享受買跨境跟買本地一樣簡單的購物體驗。目前台灣消費者在買跨境商品時，最在意的就是物流便利性和運費成本，淘寶去年雙11前推出「淘寶PLUS」包郵商品專區，目前總計有高達5,000萬件商品可供消費者挑選，且此專區的包郵門檻經過數次調降，已降到人民幣99元（約新台幣450元）。