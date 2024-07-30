淘寶「全球大服飾包郵計畫」8月2日台灣上線 99元跨境免運

去年雙11前夕，淘寶在台灣市場首度推出「淘寶PLUS」包郵專區服務，現在台灣消費者只要在平台上選擇標註「淘寶PLUS」的標籤商品，皆可無差別享受「滿99人民幣包郵、本地退貨首次免費及台灣本地專屬客服」等超值服務。今日淘寶更宣布，將於8月2日上午10:00台灣市場將正式上線加入「淘寶全球大服飾包郵計畫」，預計將有18個熱銷品類、總計超過1,000萬件服飾配件新品加入台灣淘寶PLUS包郵專區，可滿足台灣不同世代、不同場合、不同風格的穿衣搭配需求。

為歡慶台灣市場上線「淘寶全球大服飾包郵計畫」，淘寶8月2日當天將加碼推出「服飾專屬優惠券」，消費者可至淘寶首頁「服飾包郵專區」領取人民幣滿249元折抵50元的優惠券，此外，在8月3日前搭配衝奧季的促銷活動，全平台可另外享有人民幣滿300元折抵40元的優惠。天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟表示，希望能讓台灣消費者享受到「買跨境跟買本地」一樣簡單、省運費的購物體驗。

淘寶去年雙11前推出了「淘寶PLUS」包郵商品專區，除了基本的滿額包郵方案，還進一步附加提供本地退貨首次免費與本地專屬客服等升級版體驗服務，來解決台灣消費者在意的跨境購物痛點，目前「淘寶PLUS」包郵專區商品量已涵蓋生活家居、3C數位、運動戶外、母嬰玩具等不同品類，總計有高達5,000萬件商品可供消費者挑選，且此專區的包郵門檻經過數次調降，現在也已降到99元人民幣（約450元台幣）。