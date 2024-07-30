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星宇航空將開航台中至富國島 10/27起每天1班

中央社／ 台北30日電
星宇航空今天宣布，10月27日將開航台中至越南富國島航線，每天1班往返。圖／星宇航空提供
星宇航空今天宣布，10月27日將開航台中至越南富國島航線，每天1班往返。圖／星宇航空提供

星宇航空今天宣布，10月27日將開航台中至越南富國島航線，每天1班往返，使用A321neo機型，為中台灣旅客提供更便利的飛航服務。

星宇航空發布新聞稿，目前於台中國際機場已有飛澳門、日本高松、越南峴港，越南富國島將是星宇航空從台中出發的第4個航點。

星宇航空說，富國島位於越南西南方，除了是越南最大離島外，也是唯一免簽證的越南領土，以清澈海水和潔白沙灘著稱，島上遍布五星酒店及Villa，並有世界最長跨海纜車、越南最大野生動物園和遊樂園等景點，且價格平易近人。

星宇航空說，目前已有台北-富國島航線，使用A321neo機型，9月1日起放大為A330neo機型執飛，帶動更多兩地旅客的往來服務。

富國島 星宇 越南

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