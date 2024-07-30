黑松露、茶香入饌！文華東方推超狂住房「萬元有找」

8月酷暑，想到台北都會慢旅行，住星級飯店是不錯的選項。台北文華東方酒店罕見的推出「悠享台北假期」和「夏日逍遙」期間限定住房專案，以最優惠價格享受奢華的住宿體驗，還有豐美的中西饗宴、獲獎無數的SPA芳療，以及各式休閒設施。

專案自即日起至8月31日，每日限量推出「悠享台北假期」，特定房型每房每晚9,900元＋15.5％起，除享有雙人自助早餐，還可獲得價值1,000元的芳療或餐飲抵用額度。而選擇「夏日逍遙」親子住房專案，每房每晚11,000元＋15.5％起，同樣含早餐、抵用額度，另可參加針對親子旅客設計的同樂課程，包括游泳課、親子瑜珈或HIIT（高強度間歇運動）等室內的私人運動課程，小小扇粉入住，再送專屬贈禮。

台北文華東方酒店以細膩貼心的服務和宏偉的歐式建築聞名，頂級住房體驗受到政商名流及國際巨星青睞，來台指名入住，並獲得多項國際殊榮。今年夏日推出的獨家禮遇中，入住即享芳療或餐飲抵用額度：賓客可體驗量身打造的美容護理療程外，酒店也有豐富的餐飲選擇，包括連續6年榮獲米其林一星的中餐廳「雅閣」、摩登當代的義式餐廳「Bencotto」、現代時尚的「文華Café」，或可於「文華餅房」選購各式精緻糕點。

●Bencotto義大利餐廳 限時推出黑松露美饌

享有「餐桌上的鑽石」美稱的黑松露，也登入Bencotto義大利餐廳。主廚艾曼紐嚴選來自西澳曼吉馬普的冬季黑松露，搭配以魚子醬與和牛等珍饈食材，演繹極致的味蕾饗宴。即日起限定推出，單點價格自780元+10%起至2,380元+10%。

其中一道「有機水煮雞蛋、耶路薩冷朝鮮薊、綠蘆筍、黑松露」，酥炸後的朝鮮薊脆片帶著淡雅甜意，搭以滑嫩的有機水煮雞蛋與清香爽脆的綠蘆筍，添以黑松露馥郁，迷人且爽口。「手工馬鈴薯麵疙瘩、焦糖小牛胸腺、蒙塔西歐起司、黑松露、油蔥」中的小牛胸腺，珍貴且質地幼滑柔嫩，嫩煎後散發出淡淡焦糖香，佐以蒙塔西歐起司與牛肉醬汁；傳統手工的馬鈴薯麵疙瘩口感彈潤，黑松露細緻優雅風味盡現。「白巧克力冰淇淋、布里歐麵包、黑松露」則是艾曼紐主廚私心喜愛的香甜滋味，充滿愉悅甜美的夏季禮讚。

單點美饌還包括「手工鳥巢麵、36個月熟成帕瑪森乾酪、黑松露、奶油醬」，以及「酥炸慢燉和牛牛頰、黑松露、瓦爾波利切拉紅酒醬汁、羊肚菌、菠菜」等。

●星餐廳「雅閣」 以茶香佐搭粵式經典

連續6年榮獲米其林一星殊榮的「雅閣」中餐廳，即日起也推出夏季新單點與限定套餐。主廚鄭國雄以台灣季節性蔬果食材與茶入菜，演繹夏日飲食風情，新單點佳餚 520元+10%起。此外，同步推出夏季限定7道式套餐，特別設計龍井茶與梨山茶入菜的特色美饌，套餐包括「龍井茶皇松阪肉」、「梨山雪蓮子燉花膠」、「過橋斑片水晶絲」與「南北杏萬壽果冰花燕窩」等，套餐每位4,280元+10%。

擁有超過25年豐厚廚藝經驗的鄭國雄，向來以經典老菜中融合創新巧思的「新派粵菜」見長，配合季節轉變持續推陳出新。像是「魚子醬彩蝶餃」以蝶豆花渲染上夢幻蘭紫的晶透外皮，內餡則是鮮蝦肉與爽脆的山蘇，綴以魚子醬的鮮醇，宛若夏日花園裡的彩蝶翩然而至。素食版的「酥絲蜜餞素風鱔」，主廚將鮮菇切片後裹上蛋白漿炸至酥脆口感， 加入蜂蜜與醬油一同拌炒，最後撒上炒過的白芝麻和炸薑絲，甜中帶辛香的仿脆鱔滋味，適合夏天享用；另有展現粵菜講究鑊氣的「豉汁白玉炒刺花斑球」、以粵式風雅演繹頂級食材的「羊肚菌花膠爆牛柳」。

夏季限定套餐，除了頂級食材與粵菜經典，「茶」也成為夏日主角。像是「龍井茶皇松阪肉」，主廚將台灣龍井厚實的茶韻添入雞湯滷汁，松阪豬於茶滷湯中滷煮入味並靜置浸泡，與婉約茶香完美融合，頗有以「箸」品茗的風雅食趣。