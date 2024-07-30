日航飛台65周年 民航局盼重啟高雄航線

日本航空今天舉行開航台日航線65周年慶，不僅派遣日本世博彩繪機JAL Myaku-Myaku JET執飛日本羽田-台北松山航班，更安排空服員穿著1970年日本世博會期間的JAL第4代與第5代制服在候機室迎接旅客。交通部民航局長何淑萍出席替日航獻上祝福，更期望日航盡快恢復往返日本與高雄的航線。

創立於1951年的日本航空，是執飛台日航線最久的日籍航空公司。1959年7月30日，日本航空東京羽田-台北松山航線首航，開啟並肩負起台日間羽翼之重任。JAL全球各分公司均致力於促進日本與各國的文化交流，台灣分公司毎年舉辦台灣大學生赴日研修甄選、日本大學生訪台研修、兒童日本俳句比賽，以及大學生日本語演講比賽、JAL航空教室等活動。

目前日航每天有5班航班從台灣出發往返日本，包括台北松山─東京羽田（每日2班）、台北桃園─東京成田（每日2班）、台北桃園─大阪（每周4班），旅客可當天在羽田機場銜接日航國內線，前往日本65個地方城市。為了慶祝台日線喜迎65周年，日航將展開包括期間限定日本來回台幣6,500元起優惠票價等一系列活動。

今天的慶祝活動日航邀請日本台灣交流協會片山和之代表、台灣日本關係協會會長蘇嘉全、交通部觀光署署長周永暉、交通部民航局局長何淑萍等蒞臨，與旅客一同參與慶祝。何淑萍說，松山機場共74年，日航飛台就陪伴了65年，而台灣人愛去日本是有目共睹的，比較今年與去年的台日航線就成長了35%。感謝日航持續飛台，也鼓勵日航可以盡快恢復飛高雄的航線，讓南部的民眾也能更便利地去日本。