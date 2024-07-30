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吃美食是來台旅客的重點 台灣美食展8/2登場

中央社／ 台北30日電

台灣美食展將在8月2日登場，台灣觀光協會長簡余晏今天表示，台灣最棒的魅力就是美食，來台旅客的重點也是吃美食，美食展匯集全台美食，要讓民眾吃透透。

台灣美食展將在8月2日到8月5日在台北世貿一館登場，主辦單位台灣觀光協會表示，今年展出600格攤位，規劃「金牌特物、探索台味、異國美食、藝鳴驚人」4大展區，並有多家米其林星級餐廳跟必比登推薦的餐廳參展，要讓民眾一站吃透透。

台灣觀光協會長簡余晏致詞時表示，台灣最棒的魅力就是美食，根據調查來台旅客的重點就是美食，全世界的旅客來到台灣，不只有台積電、晶片、民主自由空氣，更有最棒的美食。

台灣美食展籌備委員會主委葉菊蘭表示，希望台灣美食展能成為廚師，美食產業工作者一起交流、創新的舞台。

簡余晏指出，今年主視覺是筷子，希望象徵台灣在地食材可以端出驚人美味，今年也邀請不少家的米其林主廚分享主廚烹飪哲學外，還有日本跟越南各地帶來的美食。

簡余晏表示，預計今年參觀人次跟產值都可以超過去年數字，吸引更多旅客到美食展吃美食。

大地酒店在美食展推出一泊三食住宿券、泉鄉美食家套券等餐券跟住宿券下殺最低48折起；天成飯店集團旗下餐飲品牌翠庭、饗聚廚房、PRIME ONE牛排館、花園thai thai與華山町餐酒館推出餐券下殺5.1折，住宿券1.9折；台北晶華酒店推出最低6.4折的栢麗廳自助餐券以及折扣高達2.7折的「全家愛旅行」城市度假住宿券。

台北美福大飯店則是推出展場限定餐券買1送1優惠；圓山飯店推餐券下殺4.7折起等；大倉久和飯店推出套餐單人券下殺8折起等。

住宿券 圓山飯店 美食

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