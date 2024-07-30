「漢堡排嘉」8月進駐SOGO大巨蛋 炭火牛橫膈膜排新登場

繼今年5月來自日本的「漢堡排嘉」台灣1號店於Global Mall新北中和開幕，時隔不到三個月，「漢堡排嘉」鎖定SOGO大巨蛋再開2號店，預計8月上旬入駐開幕，除了招牌人氣首推的「厚切牛舌排」，隨著大巨蛋店開幕，推出新菜單「炭火牛橫膈膜排」。

漢堡排嘉2號店，8月將於台北大巨蛋正式開幕，全店共有30席客席，每日11點開始營業，11:30開始帶位入場，僅提供現場候位，限量300份漢堡排售完為止。

新菜單「炭火牛橫膈膜排」，選用每頭牛最精華的橫膈膜部位，再搭配日本F1國產牛漢堡排，一次就可以品嚐到兩種肉品的風味，反覆拍打製成圓狀，讓漢堡排能360度翻烤平均受熱，透過炭火高溫瞬間將肉汁緊緊鎖住。

店中陳設沿襲日本店鋪精神，原宿神宮前店的主題是「原宿街頭」，表參道店的主題則是「銀杏大道」，日本傳統畫家特別將台北經典地標「台北101大樓」及「台北大巨蛋」融入浮世繪，成為台北大巨蛋店的另一亮點。

除了漢堡排，白飯與雞蛋，更是少不了的要角，品牌也分享老饕吃法，可無限續加的白飯，除了搭配生食級雞蛋外，亦可分別淋上店內3款獨門醬汁：「瀨戶內塩檸檬」、「青唐辛子三升漬」、「生薑醋檸檬」，一口米飯一口漢堡排，米飯和肉汁結合後所產生的黏性帶來截然不同的食趣。

「Hamburg Yoshi漢堡排嘉」菜單 日本國產牛漢堡排定食：450元 牛舌漢堡排定食：520元 和牛漢堡排定食：560元 炭火厚切牛舌排定食：650元 (正式推出) 炭火牛橫膈膜排定食：650元