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NENE炸雞「Snoopy好友卡」只送不賣！再抽Snoopy週邊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
NENE CHICKEN X SNOPPY 聯名推出「NENE 好友卡」，全台限量 2,000 張，送完為止。圖／NENE CHICKEN提供
NENE CHICKEN X SNOPPY 聯名推出「NENE 好友卡」，全台限量 2,000 張，送完為止。圖／NENE CHICKEN提供

來自韓國的連鎖炸雞「NENE CHICKEN」，繼在登台5週年時推出Snoopy炸雞紙盒、主題門市之後，8月1日起將再度攜手合作，推出只送不賣的「NENE好友卡」，憑卡消費可享「買N送E」，並有機會獲得濟州島 SNOOPY GARDEN獨家商品。NENE CHICKEN 也預告，旗下品牌「 BONGOUSSE 韓米堡」也將進駐微風台大醫院商場。

8月1日起，凡至全台NENE CHICKEN門市單筆消費滿1,000元，即可獲得「NENE好友卡」1張，共有4種款式、共限量2,000張，送完為止。每款卡面都有 SNOOPY和炸雞的互動，還有「花生漫畫」小短篇，適合粉絲蒐藏。一年內持卡至全台門市消費，可享有「買N送E」專屬優惠，購買N區的辣炒年糕、QQ球、切達起士薯球、薯條、洋蔥圈，就可贈送E區的原味薯條、韓式黑糖煎餅、炸年糕、特調紅/綠茶或是可口可樂。

除此之外，憑NENE好友卡至 BONGOUSSE 門市消費，享有購買韓米堡或杯飯，贈送配料5選1。活動期間蒐集完整4張好友卡，加碼再抽濟州島 SNOOPY GARDEN獨家商品。

除了招牌的炸雞餐點之外，NENE CHICKEN在2023年3月引進「BONGOUSSE 韓米堡」，並於2024年於淡水馬偕醫院開設BONGOUSSE 韓米堡專賣店。8月1日起，第二間BONGOUSSE 韓米堡專賣店也將進駐微風台大醫院商城，提供消費者新的用餐選擇。

「NENE 好友卡」共有4種造型，並且印有花生漫畫。圖／NENE CHICKEN提供
「NENE 好友卡」共有4種造型，並且印有花生漫畫。圖／NENE CHICKEN提供
憑「NENE 好友卡」消費，可享買N送E的組合優惠。圖／NENE CHICKEN提供
憑「NENE 好友卡」消費，可享買N送E的組合優惠。圖／NENE CHICKEN提供

品牌 消費者

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