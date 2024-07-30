NENE炸雞「Snoopy好友卡」只送不賣！再抽Snoopy週邊

來自韓國的連鎖炸雞「NENE CHICKEN」，繼在登台5週年時推出Snoopy炸雞紙盒、主題門市之後，8月1日起將再度攜手合作，推出只送不賣的「NENE好友卡」，憑卡消費可享「買N送E」，並有機會獲得濟州島 SNOOPY GARDEN獨家商品。NENE CHICKEN 也預告，旗下品牌「 BONGOUSSE 韓米堡」也將進駐微風台大醫院商場。

8月1日起，凡至全台NENE CHICKEN門市單筆消費滿1,000元，即可獲得「NENE好友卡」1張，共有4種款式、共限量2,000張，送完為止。每款卡面都有 SNOOPY和炸雞的互動，還有「花生漫畫」小短篇，適合粉絲蒐藏。一年內持卡至全台門市消費，可享有「買N送E」專屬優惠，購買N區的辣炒年糕、QQ球、切達起士薯球、薯條、洋蔥圈，就可贈送E區的原味薯條、韓式黑糖煎餅、炸年糕、特調紅/綠茶或是可口可樂。

除此之外，憑NENE好友卡至 BONGOUSSE 門市消費，享有購買韓米堡或杯飯，贈送配料5選1。活動期間蒐集完整4張好友卡，加碼再抽濟州島 SNOOPY GARDEN獨家商品。