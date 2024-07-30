熬夜看比賽Uber Eats買1送1陪你應援 指定品項再送Hami Video序號

最近應該有許多民眾都熬夜看比賽，這時候24小時的外送服務就顯得格外重要。Uber Eats在賽事期間網羅世界羽毛球后同款的麥當勞「球后餐」、漢堡王獨家上架的「華堡奢豪觀賽餐」與路邊烤肉Wildbbq、「冠軍奶茶」抿茶等在家應援必備的經典美食。不知道去哪看轉播，Uber Eats更與Hami Video攜手推廣「看賽事挺中華」，即日起至8月12日購買指定優惠品項，再享Hami Video影劇館+ 5天體驗序號。

「小戴球后餐」集結球后最愛的「大麥克」、「麥脆鷄腿」、「中薯」、「冰蜂蜜紅茶」，即日起至8月20日限時優惠價只要229元。除了經典美味以外，麥當勞與Uber Eats更加碼延長深夜時段獨家限時優惠，可樂系列飲品、蘋果派通通享第2件5折優惠，還有內含「蕈菇安格斯牛肉堡、大麥克」、「勁辣香鷄翅」、「可樂系列飲品」的「可樂魔力食刻餐」，即使熬夜看比賽也有優惠美食作伴，即日起至8月20日期間，於晚上10點至凌晨1點宵夜時段Uber One會員輸入折扣序號「宵夜麥當勞」再享滿額9折優惠（單筆最高折抵80元）。

另外還有Uber Eats「應援好食力」專區，集結不同商家合作多款民眾最愛的訂購品項，推出觀賽美食買1送1優惠，即日起至8月6日，「路邊烤肉wildbbq」的「剝皮辣椒豬五花捲」、「絲瓜豬五花捲」等熱門串燒、「LA PIZZA 佬披薩」的「加油！應援！德式香腸披薩套餐」與「加油！應援！白雪公主披薩套餐」以及「Aposo艾波索法式甜點」的「草莓無限乳酪切片」或「巧克力黑金磚切片」加精選飲品組合，皆享買1送1優惠，讓運動迷們都能一邊觀賽一邊大口享用美食。即日起至7月30日止，榮獲《台灣奶茶節》風味奶茶冠軍的「抿茶」，還有水果茶取勝的「Mr.Wish」指定品項也有買1送1。

7月30日前，針對Uber One會員限時推出專屬優惠。超人氣鹹酥雞「師園」除了全用戶米血、豆干買1送1外，Uber One會員再解鎖米腸、水餃買1送1優惠，會員輸入「太好7」滿額再享8.5折優惠（單筆最高折抵70元）。漢堡王「小怪獸烤牛脆雞堡」及「花生培根脆雞堡」也推出買1送1專屬優惠，Uber One會員更只要半價就能獲得「小海怪獸超級組超豪華雙人套餐」。