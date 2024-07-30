東方塔羅牌、神話再建構 夏姿陳2024早秋新裝 浪漫穿梭
情人節的設計難道只有愛心、白與紅色等常見元素？時尚品牌夏姿陳SHIATZY CHEN大膽發揮創意，從西方神秘學的塔羅牌轉譯無縫接軌東方浪漫神話，發表情人節形象宣傳與2024早秋系列，浪漫穿梭於東西方文化場域、自由跨界。
約自西元15世紀始於歐洲流行的塔羅牌，結合埃及神話、星座、數字、符號等多重元素，最初緣起於義大利文中的Tarocchi，至今又可概分為「小阿爾克那」與「大阿爾克那」，除了曾為義大利小說名家卡爾維諾以此為靈感寫作成奇幻經典《命運交織的城堡》，近代也曾為日本動漫名家荒木飛呂彥納入《JoJo的奇妙冒險》成為角色設定。
本次夏姿陳SHIATZY CHEN的2024七夕情人節主題則以塔羅牌為骨、結合東方神話中的「牛郎織女」、「連理枝」、「蝴蝶夢」與「比翼鳥」，打造出四組十張「東方塔羅牌」，其中像是「牛郎織女」便對應了原始西方塔羅牌的「寶劍三」（Three of Swords）、「命運之輪」（Wheel of Fortune）兩張牌卡，而「比翼鳥」的正逆位則分別是「戀人」（The Lovers）與「惡魔」（The Devil）。
牌卡中的男女模特兒紛紛換上SHIATZY CHEN的2024早秋服裝，像是長領結蕾絲雪紡上衣和短褲展現了「戀人」的純白真摯，「世界」牌中除了有愛穿梭銀河，「領飾」款白襯衫與中式領刺繡牛仔背心外套的成雙成對也呼應東方傳說中「連理枝」的不離不棄。
於此同時，創意無限的SHIATZY CHEN再於今日發表重大訊息，宣布與臺大生物資源暨農學院（以下簡稱「臺大生農學院」）合作，雙方今日共同簽署合作備忘錄，透過夏姿在永續經營實踐的經驗，與臺大生農學院於多個專業的研究，以推動台灣產業邁向淨零為目標努力。
夏姿集團總裁王元宏為此表示：「夏姿一直以來致力於在全球範圍內實踐可持續發展目標，這次與臺大的合作，將加強我們在ESG領域的努力，推動市場向可持續轉型。我們期待通過這次合作，為臺灣的永續發展貢獻更多力量。」而備忘錄內容包含共同研發綠色建築技術、推廣永續農業實踐、探索生物科技應用、以及促進食品科技創新。
目前夏姿集團旗下除有時尚品牌夏姿陳SHIATZY CHEN與「采采食茶」外，尚有夏姿人文建設股份有限公司與近鎰生技股份有限公司，雖專業領域不同，但集團品牌皆延續了文化傳承的概念，並將東方文化轉譯為西用、承先啟後。
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