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東方塔羅牌、神話再建構 夏姿陳2024早秋新裝 浪漫穿梭

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
夏姿陳SHIATZY CHEN以塔羅牌為骨、結合東方神話中打造出四組合計十張的「東方塔羅牌」，玩味無窮。圖／SHIATZY CHEN提供
夏姿陳SHIATZY CHEN以塔羅牌為骨、結合東方神話中打造出四組合計十張的「東方塔羅牌」，玩味無窮。圖／SHIATZY CHEN提供

情人節的設計難道只有愛心、白與紅色等常見元素？時尚品牌夏姿陳SHIATZY CHEN大膽發揮創意，從西方神秘學的塔羅牌轉譯無縫接軌東方浪漫神話，發表情人節形象宣傳與2024早秋系列，浪漫穿梭於東西方文化場域、自由跨界。

約自西元15世紀始於歐洲流行的塔羅牌，結合埃及神話、星座、數字、符號等多重元素，最初緣起於義大利文中的Tarocchi，至今又可概分為「小阿爾克那」與「大阿爾克那」，除了曾為義大利小說名家卡爾維諾以此為靈感寫作成奇幻經典《命運交織的城堡》，近代也曾為日本動漫名家荒木飛呂彥納入《JoJo的奇妙冒險》成為角色設定。

本次夏姿陳SHIATZY CHEN的2024七夕情人節主題則以塔羅牌為骨、結合東方神話中的「牛郎織女」、「連理枝」、「蝴蝶夢」與「比翼鳥」，打造出四組十張「東方塔羅牌」，其中像是「牛郎織女」便對應了原始西方塔羅牌的「寶劍三」（Three of Swords）、「命運之輪」（Wheel of Fortune）兩張牌卡，而「比翼鳥」的正逆位則分別是「戀人」（The Lovers）與「惡魔」（The Devil）。

牌卡中的男女模特兒紛紛換上SHIATZY CHEN的2024早秋服裝，像是長領結蕾絲雪紡上衣和短褲展現了「戀人」的純白真摯，「世界」牌中除了有愛穿梭銀河，「領飾」款白襯衫與中式領刺繡牛仔背心外套的成雙成對也呼應東方傳說中「連理枝」的不離不棄。

於此同時，創意無限的SHIATZY CHEN再於今日發表重大訊息，宣布與臺大生物資源暨農學院（以下簡稱「臺大生農學院」）合作，雙方今日共同簽署合作備忘錄，透過夏姿在永續經營實踐的經驗，與臺大生農學院於多個專業的研究，以推動台灣產業邁向淨零為目標努力。

夏姿集團總裁王元宏為此表示：「夏姿一直以來致力於在全球範圍內實踐可持續發展目標，這次與臺大的合作，將加強我們在ESG領域的努力，推動市場向可持續轉型。我們期待通過這次合作，為臺灣的永續發展貢獻更多力量。」而備忘錄內容包含共同研發綠色建築技術、推廣永續農業實踐、探索生物科技應用、以及促進食品科技創新。

目前夏姿集團旗下除有時尚品牌夏姿陳SHIATZY CHEN與「采采食茶」外，尚有夏姿人文建設股份有限公司與近鎰生技股份有限公司，雖專業領域不同，但集團品牌皆延續了文化傳承的概念，並將東方文化轉譯為西用、承先啟後。

SHIATZY CHEN與臺大生物資源暨農學院今日共同簽署合作備忘錄，以推動台灣產業邁向淨零為目標努力。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN與臺大生物資源暨農學院今日共同簽署合作備忘錄，以推動台灣產業邁向淨零為目標努力。圖／SHIATZY CHEN提供
「連理枝」中挪用了「世界」（The World）牌，打造東方浪漫神話。圖／SHIATZY CHEN提供
「連理枝」中挪用了「世界」（The World）牌，打造東方浪漫神話。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN 刺繡絲緞洋裝，價格店洽。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN 刺繡絲緞洋裝，價格店洽。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN 領帶烏干紗連袖上衣，價格店洽。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN 領帶烏干紗連袖上衣，價格店洽。圖／SHIATZY CHEN提供
在SHIATZY CHEN本系列形象視覺中，模特兒皆換上了2024早秋服裝。圖／SHIATZY CHEN提供
在SHIATZY CHEN本系列形象視覺中，模特兒皆換上了2024早秋服裝。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN 經典緹花立領外套，37,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN 經典緹花立領外套，37,800元。圖／SHIATZY CHEN提供

品牌 塔羅牌 情人節

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