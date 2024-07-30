一番搾攜手玻璃職人陳建志 限量聯名好物集點免費送

生活的質感細節從講究和堅持不懈開始，KIRIN一番搾特別邀請玻璃職人陳建志，打造最富「職」感的聯名「一番食器」系列，完美詮釋一番搾經典的金黃酒液。即日起至10月31日購買一番搾，加入KIRIN會員、並登錄購買商品之發票，即可透過KIRIN「美味一番！野餐好物集點趣」活動累積點數，點數可兌換、抽一番搾精美野餐好禮，完成指定任務還可獲得更多點數。

為了完美詮釋一番搾經典的金黃酒液，玻璃職人陳建志一共使用四種不同黃色釉料，並添加銀箔片營造酒液的流動感，最讓人目不轉睛的是刻意加入大小不一的氣泡顆粒，不但為作品增添生動感，更讓人聯想到一番搾豐厚綿密的酒帽。

陳建志對玻璃的專注與熱情，正如一番搾堅持以第一道麥汁釀造，堅守著不將就的職人精神，只為呈現最好。KIRIN一番搾和玻璃職人首度聯名，完美詮釋了高「職」感的生活體驗。

KIRIN「美味一番！野餐好物集點趣」活動，將提供LINE POINTS、一番搾泡麵碗、音波啤酒金泡機、大古鑄鐵聯名樂烹鍋到職人手作玻璃餐具組等大獎，集點兌換更能直接將漾心杯、原木鍋/杯墊組、木質餐具組、木質餐碗組、單柄烤盤或圓筒型燒烤爐等限量聯名好物帶回家。詳情請見活動辦法：https://www.kirin.com.tw/ichiban/event/2024iscampaign/

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康