快訊

半導體廠員工上班昏死 公司負責人遭家屬痛毆「逼簽800萬本票」

日本人眼中的台灣女生！1特徵讓台灣人超有感：身邊真的沒人做

奧運擊劍／香港張家朗花劍衛冕 台灣裁判卻遭質疑「黑哨」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

18秒爆炒鮮牛肉「買1送1」！棒棒堂阿緯新品牌「炒湘湘」登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「緯豆集團」全新品牌「炒湘湘」主打現代風格湘菜料理。圖／緯豆集團提供
「緯豆集團」全新品牌「炒湘湘」主打現代風格湘菜料理。圖／緯豆集團提供

代理「點點心」以及「忠青商行」的「緯豆集團」，於台北微風信義推出全新餐飲品牌「炒湘湘」，主打18秒爆炒鮮牛肉、招牌香煎金錢蛋等菜色。為慶祝新店開幕，限時享「18秒爆炒鮮牛肉買1送1」優惠，另外還有加入會員送超大杯檸檬茶、滿額送500元優惠券等方案。

緯豆集團背後老闆為棒棒堂成員阿緯，目前旗下餐廳已超過20間。本次新創立的「炒湘湘」乃是集團首個自創品牌，店內裝潢採摩登現代風格，提供62席座位，其中還包含半開放式6人包廂，另外於餐廳入口也設有現切牛肉明檔區，讓民眾可以觀看廚師手工現切牛肉的過程。

「炒湘湘」以湘菜作為主軸，明星菜色「18秒爆炒鮮牛肉」標榜將牛肉搭配老缸咸菜心、辣椒爆炒出餐，鮮辣帶勁，並有日本A5和牛前胸、嚴選極上鮮牛肉、日本F1前胸上蓋等3種肉品可供選擇，每份588～788元。除此之外，還有「擂雙椒茄子皮蛋」、「辣椒鮑魚小炒肉」、「招牌香煎金錢蛋」、「炒糖紅燒肉燜豆腐」等多種料理，各有不同特色。

為慶祝新店開幕，即日起至8月1日，點購「18秒爆炒鮮牛肉」，即可加贈同品項兌換券1張，可供下次消費滿額時使用。此外，凡加入會員，可立即兌換「超大杯檸檬茶」1杯，價值128元；單筆消費滿2,500元，即贈500元優惠券1張。

招牌香煎金錢蛋，每份258元。圖／緯豆集團提供
招牌香煎金錢蛋，每份258元。圖／緯豆集團提供
炒糖紅燒肉燜豆腐，每份398元。圖／緯豆集團提供
炒糖紅燒肉燜豆腐，每份398元。圖／緯豆集團提供
「18秒爆炒鮮牛肉」提供3部位牛肉供選擇，每份588～788不等。圖／緯豆集團提供
「18秒爆炒鮮牛肉」提供3部位牛肉供選擇，每份588～788不等。圖／緯豆集團提供

品牌 餐廳

延伸閱讀

和牛EMPEROR吹哨者72萬獎金「沒得領」？衛生局說話了

囤過期肉「和牛EMPEROR」8月5日重出江湖？ 市府：還沒同意

接棒Energy復出！棒棒堂一原因卡關 曾刷新小巨蛋紀錄

接棒Energy復出！棒棒堂一原因卡關 曾刷新小巨蛋紀錄

相關新聞

星宇航空台中出發再添一航點 10月27日起直飛富國島

星宇航空今宣布，台中出發航線再添一處度假勝地「富國島」，10月27日從台中機場啟航，每日一班往返，執飛航機為A321ne...

18秒爆炒鮮牛肉「買1送1」！棒棒堂阿緯新品牌「炒湘湘」登場

代理「點點心」以及「忠青商行」的「緯豆集團」，於台北微風信義推出全新餐飲品牌「炒湘湘」，主打18秒爆炒鮮牛肉、招牌香煎金...

從氣味探索自我 透過MBTI打造最貼合個性的魅力香水

在當今追求個性化與獨特性的時代，香水不再僅僅是一種香氣及主觀嗅覺的形式，而是一種表達個人魅力的方式。除了透過個人喜好挑選香調，你有想過可以更細緻地透過人格特質調配專屬香氛嗎？ 標榜創造獨有氣味的香氛品牌「Aroma Brand 香氛加速器」，從人格魅力與嗅覺體驗出發，將香水與風靡全球的「MBTI 16型人格」心理測驗結合，運用不同的香材與獨特比例配方，親手DIY調製出專屬於自己獨一無二的香水。

雲瀑合歡山 觀星登百岳

有行旅「雲瀑合歡山」旅程安排最親民的石門山登頂輕鬆收集百岳，邀請生態及植物多樣性博士黃朝慶導覽，和卅餘年天文觀測經驗的專...

「印花女王」攜手頂尖珠寶工藝 寶格麗新包華麗換裝

歷史悠長的羅馬珠寶商寶格麗（BVLGARI）發布時尚「印花女王」Mary Katrantzou加入寶格麗擔任皮革與配件創...

第三屆500 Young／永豐金控連3年共同主辦 總經理朱士廷：「世代交流」共創美好生活

由長期耕耘青年倡議、各領域議題的質感媒體《500輯》主辦，連續3年共同主辦的「永豐金控」，雙方共同籌劃的「500Youn...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。