18秒爆炒鮮牛肉「買1送1」！棒棒堂阿緯新品牌「炒湘湘」登場

代理「點點心」以及「忠青商行」的「緯豆集團」，於台北微風信義推出全新餐飲品牌「炒湘湘」，主打18秒爆炒鮮牛肉、招牌香煎金錢蛋等菜色。為慶祝新店開幕，限時享「18秒爆炒鮮牛肉買1送1」優惠，另外還有加入會員送超大杯檸檬茶、滿額送500元優惠券等方案。

緯豆集團背後老闆為棒棒堂成員阿緯，目前旗下餐廳已超過20間。本次新創立的「炒湘湘」乃是集團首個自創品牌，店內裝潢採摩登現代風格，提供62席座位，其中還包含半開放式6人包廂，另外於餐廳入口也設有現切牛肉明檔區，讓民眾可以觀看廚師手工現切牛肉的過程。

「炒湘湘」以湘菜作為主軸，明星菜色「18秒爆炒鮮牛肉」標榜將牛肉搭配老缸咸菜心、辣椒爆炒出餐，鮮辣帶勁，並有日本A5和牛前胸、嚴選極上鮮牛肉、日本F1前胸上蓋等3種肉品可供選擇，每份588～788元。除此之外，還有「擂雙椒茄子皮蛋」、「辣椒鮑魚小炒肉」、「招牌香煎金錢蛋」、「炒糖紅燒肉燜豆腐」等多種料理，各有不同特色。

為慶祝新店開幕，即日起至8月1日，點購「18秒爆炒鮮牛肉」，即可加贈同品項兌換券1張，可供下次消費滿額時使用。此外，凡加入會員，可立即兌換「超大杯檸檬茶」1杯，價值128元；單筆消費滿2,500元，即贈500元優惠券1張。