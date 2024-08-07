快訊

空中英語教室證實彭蒙惠辭世 遺囑交代：把所有一切全捐出

啦啦隊女神陳怡叡被爆有新歡 男方身分被起底「千億富二代」

來淡水別再總吃魚丸阿給！精選六間淡水美食必吃攻略，美景、美食通通一網打盡

聯合新聞網／ MENU美食誌

除了必逛的老街、必買的鐵蛋和必吃的阿給，還有更多隱藏在地美食，小編都幫你彙整起來了！

時光樹影-Memory 河岸景觀餐廳

新北市淡水區中正路251-1號

位在淡水河岸第一排，前身由港務局宿舍改建而成，裝潢為日式小屋的特色建築，除了有內用環境外，還有戶外庭園用餐區，推薦返鄉甜桃鮭魚和灶咖蒜香豬腳。（MENU美食誌Emma Chen提供）

之間 茶食器

新北市淡水區中正路330號

主打蔬食料理，以食物設計思維將淡水在地文化故事融合到餐食，推薦南瓜鐵蛋茶酵母披薩、八里金沙鹹蛋義大利麵和馬偕博士的種籽。（MENU美食誌Chuang Ying Lei提供）

橡皮糖

新北市淡水區公明街10號

位居於巷弄公寓三樓，隱身在巷弄裡的橡皮糖，裝潢為古董風格懷舊風，特別推薦口感獨特的香蕉烏龍奶霜、口感綿密滑嫩的起司布丁，和濃郁好吃的巧克力蛋糕。（MENU美食誌Chuyi提供）

榕堤水灣餐廳

新北市淡水區中正路229-9號

擁有淡水河岸第一排的美景，裝潢走南洋風格，座位每一區都營造出不同風格。推薦雷吉安炭火烤豬肋排、登帕薩爐烤脆皮大豬腳和爐烤脆皮雞腿輕挽乾煎海草蝦。（MENU美食誌ML 我吃了什麼！提供）

Ancre café 安克黑 咖啡

新北市淡水區中正路233-3號2樓

室內裝潢採用大量木材元素，帶有美式復古鄉村風格，位居於二樓，可將淡水河的美景一覽無遺，有提供WIFI且不加收服務費，推薦鬆餅甜甜圈和春天冰茶。（MENU美食誌瑜瑜🌸提供）

4F小飯館

新北市淡水區北新路182巷32號2F

以北義到希臘的料理手法來詮釋在地食材與季節旬味，平均每四個月換一次季節菜單，推薦菲諾港烤小卷、奢華金箔美國和牛戰斧牛排和奢華迷你日本馬糞海膽鴨肝丼。（MENU美食誌AlbertChen提供）

 

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

以上資訊由MENU美食誌提供，想接收即時美食消息，歡迎搜尋MENU美食誌app！

你還有其他更推薦店家？來下載MENU美食誌加入我們，搜尋你附近的各種美食，或是上傳美食心得跟我們分享！

淡水河 美食誌

延伸閱讀

東京台灣美食活動現五星旗惹議 有待建立審核機制

淡水行忠宮慶祝關公聖誕 照顧弱勢不遺餘力

影／印度男開特斯拉「自駕輔助」在淡水鬼切釀成3車事故

早午餐到下午茶統統有！回味無窮之地 台中咖啡廳「回甘Aftertaste」

相關新聞

慶祝父親節 台灣虎航全航線888元起 今天上午10時搶票

8月8日就是父親節，台灣虎航表示，慶祝父親節，全航線包括日本、韓國、泰國、越南、澳門，單程未稅機票888元起。愈早規畫旅...

cama café攜手CHOYA梅酒推出微醺秋禮 全台限量登場

新鮮現烘連鎖咖啡品牌cama café與日本人氣梅酒品牌CHOYA跨界攜手，將金獎咖啡與The CHOYA至極梅酒結合，...

來淡水別再總吃魚丸阿給！精選六間淡水美食必吃攻略，美景、美食通通一網打盡

除了必逛的老街、必買的鐵蛋和必吃的阿給，還有更多隱藏在地美食，小編都幫你彙整起來了！

PANERAI LAB ID四號作曝光！加碼「體驗表」專攻頂級客

瑞士鐘表品牌沛納海（PANERAI）今日於台北發表2024重點新品，包含Submersible Luna Rossa系列...

7-ELEVEN CITY PRIMA「冰精品生椰厚拿鐵」回歸！加碼推「黑糖珍珠撞椰奶」

看好植物奶市場持續成長，7-ELEVEN去年首度推出以「厚椰奶」與CITY PRIMA衣索比亞花香耶加雪菲精品咖啡結合的...

用嗩吶電翻巴黎奧運 混種亞人：找到認同混甚麼都不怕

巴黎文化奧運台灣館裡傳來爆裂的電音節奏，上百位國際觀眾跟著震撼的節奏搖擺身體，螢幕上播放的卻是台灣人印象中應該安靜肅穆的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。