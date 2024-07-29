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葉元之爆「郵輪停電漂流在太平洋」！ 業者出面急澄清

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
郵輪名勝世界壹號，在暑假期間於台灣展開母港航季。圖／業者提供
郵輪名勝世界壹號，在暑假期間於台灣展開母港航季。圖／業者提供

郵輪「名勝世界壹號」自7月12日起在基隆首航，展開九州、沖繩等旅遊航程。國民黨籍立委葉元之，在7月29日晚間發文，表示「我同學現在人在名勝世界壹號郵輪上。因為全船停電，正失去動力漂流在太平洋上...」同時該文也表示「他開玩笑說，是誰把松鼠帶上船！！」對於該篇貼文，也引起業者的強烈反彈，呼籲勿造成民眾恐慌。

「名勝世界壹號」於今年暑假展開以台灣為母港的航期，提供日本九州、沖繩等地的航程內容。在7月28日起，名勝世界壹號由基隆出發，前往日本佐世保、鹿兒島、那霸等地，並預計於8月2日返回基隆，船上共計載有2049名旅客。

葉元之在今日發文，指出「我同學現在人在名勝世界壹號郵輪上，因為全船停電，正失去動力漂流在太平洋上...目的地是日本佐世保市，現在不確定能不能到。他開玩笑說，是誰把松鼠帶上船！！」隨著發文一出，立刻引起許多粉絲留言，表示「台灣松鼠揚威國際！！」、「台灣的名產，松鼠！」

但是發文後約1小時，葉元之又緊急補充內文，表示「經洽航港局，該船舶現階段已啟動船舶備用電源，船舶仍有動力暫無影響船舶航行安全之虞。」

對於葉元之的發文，名勝世界郵輪副總裁徐牧柔嚴厲呼籲，身為公眾人物，發文前應該要跟相關單位求證。如果沒有在現場、不知道事情全貌，不應該隨便發文，避免造成民眾恐慌。

徐牧柔說明，今日下午約16:00時，名勝世界壹號發生短暫停電情況。當下立刻透過全船廣播向乘客說明，並且即時安置乘客；遊輪上的乘客們素質也很好，均配合船務人員指示等待復電。排除問題之後，名勝世界壹號仍持續提供航運服務，並未發生文章中「失去動力漂流在太平洋上」的情況。

徐牧柔也指出，考量停電打亂乘客遊玩興致，名勝世界壹號提供冷飲、指定紅白酒喝到飽等免費服務，今晚也會額外提供宵夜場次，並為旅客安排「豬腳麵線」。隨後接下來的航程，也會將餐飲全面升級。針對已購買船上wifi的乘客，亦會協助安排退款。

除此之外，徐牧柔也表示，近期遊輪市場因颱風天災受到市場挑戰，包括船商、旅行社都非常努力經營，呼籲公眾人物謹慎發文，勿造成民眾惶恐心態、破壞相關業者的努力。

業者表示，停電當下，乘客多等待工作人員指示、靜候復電，素質很高。圖／名勝世界郵輪提供
業者表示，停電當下，乘客多等待工作人員指示、靜候復電，素質很高。圖／名勝世界郵輪提供
葉元之晚間於臉書爆料，指出名勝世界壹號因停電失去動力，漂流在太平洋上。圖／擷取自葉元之．板橋粉絲頁
葉元之晚間於臉書爆料，指出名勝世界壹號因停電失去動力，漂流在太平洋上。圖／擷取自葉元之．板橋粉絲頁
業者表示，停電當下，乘客多等待工作人員指示、靜候復電，素質很高。圖／名勝世界郵輪提供
業者表示，停電當下，乘客多等待工作人員指示、靜候復電，素質很高。圖／名勝世界郵輪提供

停電 葉元之 郵輪

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