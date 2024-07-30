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父親節送禮首選！日本Medifeel S脊線溫感按摩墊 限量孝親價53折起

聯合新聞網／ 優嘖國際
日本Medifeel S脊線溫感按摩墊於東森購物獨家檔期販售，孝親價53折起，只要$6,980元。圖／優嘖uniizec提供
日本Medifeel S脊線溫感按摩墊於東森購物獨家檔期販售，孝親價53折起，只要$6,980元。圖／優嘖uniizec提供

別讓痠痛困擾你！日本Medifeel S脊線溫感按摩專為久坐上班族、有運動習慣的人及銀髮族量身打造。擁有業界最強配備22個氣囊，可廣泛伸展頸部、背部、腰部，背面設有加熱線，不僅能舒緩肌肉，還能在按摩的同時溫暖身體。日本賣爆的筋肉神墊將於7月30日晚上7點，以超優惠獨賣價$6,980元登上電視購物台首賣。

獨家業界首創夾臀氣囊的功能，市面上只有Medifeel做得到！使用獨家22顆氣囊10秒充氣完成，透過溫、伸、好的3D立體氣墊按摩手法。針對頸部、背部、腰部的集中按摩，以及加強模式特色達到背部伸展、頸部和包覆骨盆氣囊相反膨脹的扭轉效果、透過左右氣囊交替充氣並輕輕晃動身體來營造放鬆效果的模式。讓你享受全新的療癒『體驗感』，替身體長期累積的緊繃感帶來真正的鬆。擁有一台medifeel 讓你擁有專屬居家整復師，給你職人級的整復體驗及被動式瑜調成不良體態和肌肉酸痛！

日本Medifeel S脊線溫感按摩墊，結合瑜珈伸展動作與整復推拿手法，仿職人手技有效拉筋伸展，舒緩緊張肌肉。圖／優嘖uniizec提供
日本Medifeel S脊線溫感按摩墊，結合瑜珈伸展動作與整復推拿手法，仿職人手技有效拉筋伸展，舒緩緊張肌肉。圖／優嘖uniizec提供

日本消費者口碑好評如潮，累積銷售一萬台以上，銷售金額3億日圓以上的Medifeel S脊線溫感按摩墊「這個按摩墊非常好。與之前的按摩機不同，從頸部到臀部，透過氣墊的力量拉伸、扭曲和提升，非常舒適。感覺到身體肌肉被舒展，這種感覺很好。對於背部疼痛的我來說，最舒適的是讓背部得到伸展。加熱功能也很溫暖舒緩。」「雖然只有兩個強度選擇，但強度完全夠用，十分滿意。感受到氣囊按摩器的力道。相較於按摩球，這款感覺更像是手掌在施加壓力，不會局部疼痛，過程中會漸漸感到溫暖」

使用3D氣囊功能效果，有別於坊間的按摩球滾動，所以不會感到疼痛，透過氣墊的力量拉伸、扭曲和提升，身體被舒展開後非常舒適。圖／優嘖uniizec提供
使用3D氣囊功能效果，有別於坊間的按摩球滾動，所以不會感到疼痛，透過氣墊的力量拉伸、扭曲和提升，身體被舒展開後非常舒適。圖／優嘖uniizec提供

筋肉救星「只需躺下，就能感受全新感覺的伸展」，專門設計成躺下馬上進行伸展的床墊，能夠伸展腰部、骨盆、頸部、背部，職人級仿真按摩，讓您輕鬆躺著馬上放鬆的伸展工具。父親節還在煩惱要送什麼嗎？不妨趁著這次孝親優惠，購入全家人都適用的按摩墊，解放雙手、釋放身心壓力。

Medifeel3D溫感按摩墊不但適合忙碌的上班族，銀髮族也可以輕鬆使用。圖／優嘖uniizec提供
Medifeel3D溫感按摩墊不但適合忙碌的上班族，銀髮族也可以輕鬆使用。圖／優嘖uniizec提供

【Medifeel S脊線溫感按摩墊】限量優惠活動

活動時間：2024/07/30（二） 晚上19:00

商品名稱：日本Medifeel S脊線溫感按摩墊

商品編號：7439158

建議售價：$12,980元／電視購物優惠價：$6,980元

訂購商品請撥打下列專線

語音電話：0800-045-080

專人服務：0800-26-26-26

按摩 日本

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