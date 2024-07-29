換粉經濟發燒 7-ELEVEN與必勝客結盟推觀賽美食「即享站」

7-ELEVEN看好今夏最夯國際體壇盛事期間觀賽商機，自即日起7-ELEVEN熱食品牌「開心食堂」與人氣速食品牌必勝客合作「必勝即享站」，首波於大台北地區10間門市每日指定時段限量販售每日新鮮直送的個人比薩和起司咔滋餅，現烤出爐後立即火熱直送到店，預計將再創觀賽美食新話題。

7-ELEVEN為提供消費者多元創新餐飲服務，於2018年即領先超商通路與餐飲品牌攜手開發現做熱食，結合雙方通路商品優勢策略性結構互補，於辦公商圈、學區引進多樣化熱食商品，現已於近百間門市販售，其中「21TO GO專櫃」販售熱門炸烤物、當日現做直送餐盒，此販售模式亦品牌化經營，設置「開心食堂」專區持續引進熱食餐點，並領先同業於封閉型的科技廠辦設置「熱便當智FUN機」開賣現做熱便當是許多上班族的就近購買午餐餐期的首選，更可搭配超商既有鮮食、飲料商品等便利搭餐組合。

7-ELEVEN表示，此次與必勝客策略合作，藉雙方通路及商品優勢，帶來便捷的消費體驗，商品均由必勝客外送至指定門市後上架熱食專櫃保存，各門市均與鄰近的必勝客「組隊合作」確保商品品質與穩定供應，每批次現烤出爐後立即火熱外送到店，消費者只要於指定時段進入7-ELEVEN就能「隨買隨吃」快速購買到熱騰騰的比薩，不必費時等候。

7-ELEVEN「開心食堂X必勝即享站」目前首波於大台北地區10間門市開賣，門市限定販售品項以必勝客暢銷口味為主，其中「個人比薩」有兩款經典熱賣款可供選擇：集結美式臘腸、燻雞絲、火腿等豐盛配料的「超級總匯」，以及消費者獨鍾的「夏威夷」口味。