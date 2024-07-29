Coupang酷澎首度擴大舉辦中元普渡輕鬆購 多元飲品食品一站搞定

迎接台灣重要的中元普渡，跨國零售電商Coupang酷澎以火箭購物週揭開序幕，接續推出「酷讚中元3折起」活動，持續主打各式飲品，搶攻中元節箱裝飲品市場，不論是台灣當地還是國外飲品，長達將近一個月的促銷檔期大殺價。這次中元普渡也強力主打零食、泡麵、罐頭、米麵、油品調味等普渡必需品，消費者在Coupang酷澎上添購普渡品項，絕對品項最多元。

Coupang 中元節活動最低3折起，於酷澎APP中搜尋「澎派普渡」，即可看見活動橫幅，點擊後可前往活動主頁面。 圖／Coupang 提供

普渡必準備的飲品絕對要到Coupang酷澎上購買，從7月15日到8月18日整整一個月，Coupang酷澎持續強攻罐裝飲品市場，鋁箔包的銷售王統一麥香紅茶，24入約199元，一瓶只要約8.3元；用低熱量補充水分的黑松 FIN健康補給飲料24入168元，一瓶約只要7元，各式箱裝飲品單價比一個10元銅板還便宜。老字號飲品品牌維他露旗下的每朝健康綠茶，24瓶約539元，一瓶約只要22元，又重體積又大的飲品不用自己到賣場搬回家；泰山八寶粥禮盒 12罐，八種不同營養食材熬煮成粥，美味不用等、可即時享用，雖是小小禮盒，重量就有4.5公斤，點擊Coupang酷澎APP、動動手指，最快隔天就能看到商品出現在家門口，飲品促銷檔期長達一個月，早買早享受。

飲品不僅有在地飲品可以選擇，Coupang酷澎還推薦許多韓國熱門飲品，像是人氣必拜的氣泡飲品，只有在Coupang酷澎才買得到Pepsi 百事可樂鋁罐裝零糖可樂檸檬味，絕對為今年普渡供品增添新意。帶有諧音「保蘋安」的袋裝蘋果汁，外包裝有精緻可愛的蘋果造型，又是小朋友喜歡的果汁，絕對是小家庭要挑選普渡供品上的最佳選擇。

Coupang酷澎食品跟飲品選項含括台灣、跟美韓多地，品項豐富多元，輕鬆擺在桌上都能顯現超「澎」派。 圖／Coupang 提供

中元普渡通常還要準備零食、糕餅等食品，Coupang酷澎在零食品項上豐富度更是獨佔鰲頭， LOTTE 樂天綜合零食箱約372元，外觀可組成雙層展示架，買一箱就能享用七款樂天熱銷零食；ORION 好麗友精選餅乾組，共有四種口味，把好麗友的四種人氣餅乾改成迷你包裝，最特別的零食箱，只在Coupang酷澎買得到。還有近期超熱門的扁可頌，酥脆可口，酥皮層層疊疊，炎炎夏日自己在家搭配冰淇淋，還能蹦出新滋味。 一樣是熱銷商品的LOTTE 樂天 Zero零糖低卡水果軟糖，帶甜味讓好兄弟吃了好心情，祈求平安順利。

家裡煮菜必備的調味料屏大薄鹽醬油下殺41折，一瓶約214元；得意的一天葵花油1桶約239元，兩款商品被網友票選信賴商品之一。 圖／Coupang 提供

Pop-Smile卡滋爆米花超值組合包三種口味，是辦公室超人氣團購熱銷品；還有辦公室必備祈求一切的順利的乖乖狠大包；都是企業準備中元普渡絕對必買的零食選項。 GEMEZ Enaak 韓式小雞麵、小老板海苔棒棒捲韓系零食在火箭速配上半價就能購買得到；無論是台灣在地零食或是超特別韓國零食組合，透過Coupang酷澎絕對能拜出新意。

(以上價格僅供參考，實際售價以酷澎網站揭載為準。)