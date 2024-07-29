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江振誠宣布「RAW」12月31日結束營業 將轉型廚藝學院

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
國際名廚江振誠。記者高婉珮／攝影
國際名廚江振誠。記者高婉珮／攝影

國際名廚江振誠29日發出震撼彈宣布引退，並將全心投入餐飲教育計畫。同時旗下餐廳RAW也將在今年底畫下句點，並將在8月1日開放訂位给所有喜愛RAW的粉絲朋友們，可訂位至今年年底12月31日。RAW也將迎來其十年最終菜單曲目《The Last Dance 最後的圓舞曲》 是江振誠獻給所有熱愛料理的人的一封情書。

在台灣出生、在世界發光的國際名廚 Chef Andre江振誠，將他人生中最精華的20年獻給亞洲與台灣。 不僅親手創建了14個炙手可熱的餐廳概念，同時也建立了他生命中最重要的兩個料理殿堂，新加坡 Restaurant ANDRE 和台北的 RAW，將新加坡和台灣都帶上了全球美食地圖。

江振誠今召開國際記者會，宣布即將在今年年底從餐廳第一線退下的引退宣言。預計將RAW進化或培育及孵化亞洲頂尖廚師的「國料理學院」-Chef Andre 將從餐廳經營轉身全心投入人才培育及餐飲教育，為更好的廚師養成與台灣餐飲業創造與國際同步的新機會，而台灣最難訂的餐廳-RAW，也宣布將迎來它的最終《The Last Dance 最後的圓舞曲》，將在8月1日開放訂位給所有喜愛 RAW 的粉絲朋友們至今年年底12月31日。

江振誠曾獲得亞洲50大餐廳《終身成就獎》殊榮，抱著對台灣的熱情與期望，2014年回到台灣創建RAW，並在開幕前夕舉辦「台灣味論壇」、開啟了台灣味的料理革命與台灣的高端餐飲時代。

他認為，RAW 從來都不只是一間米其林餐廳，更像是一間米其林學校，目的是要讓有志成為頂尖料理師的年輕人能透過 RAW 的這扇窗看到國際，看到世界的標準。

江振誠 餐飲業

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