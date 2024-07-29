「印花女王」攜手頂尖珠寶工藝 寶格麗新包華麗換裝

歷史悠長的羅馬珠寶商寶格麗（BVLGARI）發布時尚「印花女王」Mary Katrantzou加入寶格麗擔任皮革與配件創意總監後的首個全新的包包配件系列「Calla」。系列設計深入寶格麗的家鄉羅馬的核心與歷史內涵，以卡拉卡拉浴場（Terme di Caracalla）為靈感。

「我的靈感來自於卡拉卡拉浴場精細的馬賽克，其可視為古羅馬時代的遺跡，也啟發了如今經典的『Divas’ Dream』系列珠寶。這成為了我第一個系列的基礎，更是一種宣言。」Mary Katrantzou說，「這個圖案是一種優美的扇形，有著令人著迷的嫵媚氣質和普世性，與其他文化與意涵相連結，也與銀杏葉及海芋相互呼應。Calla有著無限種演繹與詮釋。」

古羅馬七大奇觀之一的卡拉卡拉浴場，建造於西元三世紀，以當時的皇帝為名，一直是古羅馬社交來往、文化交流的中心。浴場的地板鑲嵌著別緻的扇形彩繪大理石馬賽克，珍珠白、紫水晶、祖母綠和黃金色組成了別具特色的瑰麗圖案；寶格麗更贊助修復這些古老的藝術作品，在經過四十多年後的2015及2016年能再一次出現在眾人眼前。

扇形馬賽克充滿女性魅力的獨特線條啟發了寶格麗Divas’ Dream珠寶系列，扇形圖案也讓人想起了銀杏葉與海芋（calla lily）的立體形狀。Calla 在希臘文中意為「美麗」，也是Mary Katrantzou的首個皮革與配件系列的主題：透過細膩的馬特拉斯（matelassé）絎縫圖案與密鑲水晶工藝，將獨特的扇形呈現於經典的「Serpenti Forever」包款上。