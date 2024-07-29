「印花女王」攜手頂尖珠寶工藝 寶格麗新包華麗換裝
歷史悠長的羅馬珠寶商寶格麗（BVLGARI）發布時尚「印花女王」Mary Katrantzou加入寶格麗擔任皮革與配件創意總監後的首個全新的包包配件系列「Calla」。系列設計深入寶格麗的家鄉羅馬的核心與歷史內涵，以卡拉卡拉浴場（Terme di Caracalla）為靈感。
「我的靈感來自於卡拉卡拉浴場精細的馬賽克，其可視為古羅馬時代的遺跡，也啟發了如今經典的『Divas’ Dream』系列珠寶。這成為了我第一個系列的基礎，更是一種宣言。」Mary Katrantzou說，「這個圖案是一種優美的扇形，有著令人著迷的嫵媚氣質和普世性，與其他文化與意涵相連結，也與銀杏葉及海芋相互呼應。Calla有著無限種演繹與詮釋。」
古羅馬七大奇觀之一的卡拉卡拉浴場，建造於西元三世紀，以當時的皇帝為名，一直是古羅馬社交來往、文化交流的中心。浴場的地板鑲嵌著別緻的扇形彩繪大理石馬賽克，珍珠白、紫水晶、祖母綠和黃金色組成了別具特色的瑰麗圖案；寶格麗更贊助修復這些古老的藝術作品，在經過四十多年後的2015及2016年能再一次出現在眾人眼前。
扇形馬賽克充滿女性魅力的獨特線條啟發了寶格麗Divas’ Dream珠寶系列，扇形圖案也讓人想起了銀杏葉與海芋（calla lily）的立體形狀。Calla 在希臘文中意為「美麗」，也是Mary Katrantzou的首個皮革與配件系列的主題：透過細膩的馬特拉斯（matelassé）絎縫圖案與密鑲水晶工藝，將獨特的扇形呈現於經典的「Serpenti Forever」包款上。
全新系列包款中，最具代表性的無疑為外觀和名稱均源自於寶格麗經典的cabochon弧圓形切割方式的「Serpenti Sugarloaf」，是一款帶有襯墊的納帕皮革肩背包。「Serpentine Duo」手提包則是一款全新的梯形托特包，線條猶如寶石切割面，鑄造金屬提把在每一側均有蛇首裝飾，彷彿有著雙頭蛇象徵的古代護身符，有適合日常使用的素面皮革款式以及另一款晚宴款的純手工鑲嵌水晶款。「Gingko」手拿包則融合了珠寶製作和皮革工藝，將「Calla」從其重複交錯的圖案中萃取出來，作為其包款獨特的輪廓。
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