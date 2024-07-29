第三屆500 Young／永豐金控連3年共同主辦 總經理朱士廷：「世代交流」共創美好生活

由長期耕耘青年倡議、各領域議題的質感媒體《500輯》主辦，連續3年共同主辦的「永豐金控」，雙方共同籌劃的「500Young」，致力讓大眾感受年輕世代的靈感哲學，今年活動也正式盛大邁入第三屆。永豐金控持續以實際行動，共同支持在各個領域發光發熱的得獎者。永豐金控總經理朱士廷也讚賞指出，500Young「翻轉、串連、共創」的理念，與永豐金控的「翻轉金融，共創美好生活」的品牌理念相當契合，連續3年的支持，也讓更多青年世代看到永豐金控推動的社會新樣貌。

2022年由500輯與永豐金控共同籌辦的「500Young」，以1990年後出生的青年作為主角，獎項遍及藝術、設計、餐飲、文學、音樂、影視等共計10個領域，不僅評選各領域表現出色且具有未來發展性的10位青年得主，同時也融入世代交融的環節，讓得主選出在自己的逐夢道路中具有啟發意義的「領路人」，讓兩人共享榮耀。

連續3年支持500Young的永豐金控，總經理朱士廷一上台先呼籲全場為得獎者獻上熱情掌聲。同時朱士廷並表示，「從第一屆參與到第三屆，自己真的很開心，每次來500young都有新的感受，覺得自己變年輕。」朱士廷並透露，永豐金控有跟第一屆、第二屆得獎者串連，包含視覺設計、地方創生、舉辦交流論壇或體育活動都會邀請、期待與青年得主一起參加。

除了讚賞在不同領域發光發熱的得獎者之外，朱士廷也表示，「500Young」的「領路人」也是超棒的設計。他觀察「現在已經不是光靠自己就可以成功的年代」，青年得主能有些成就，也是來自有人引領青年們在道路上持續前進，而青年得主的感恩心情，有益於台灣的社會風氣，更是世代交流與翻轉共創的重點。

永豐金控總經理朱士廷。圖／500輯採訪團隊攝影

朱士廷並指出，從第一屆持續到第三屆，永豐金控想要與《500輯》共同主辦500Young，正是因為500Young與永豐金控的理念非常契合。金融的服務，就是「串連」各界的人事物，透過資金與資源的流動讓價值最大化，大家攜手「共創」美好生活。

朱士廷也相信很多的得獎者，都是透過串連上下、串連左右，讓自己可以發光發熱，也讓台灣社會變得更好。「共創」象徵成功不光靠自己，而是因為透過眾人共創才有所成就，期待讓永豐金控成為青年們閃耀發光的強大助力。Together, a better life!