拯救泡水電器 大金補助受災戶維修優惠 燦坤提醒3不2要
上週強颱凱米襲台，豪雨造成許多地區嚴重損害，尤其中南部部分地區淹水嚴重，造成家中電器災損慘重，家電品牌、通路紛紛推出家電健檢、維修折扣服務，助民眾盡快恢復正常生活。
大金空調在台深耕30年，長期疼惜土地。第一時間即透過全省經銷商，針對相關受災狀況進行瞭解與關懷。和泰大金亦向第一線救災人員致上深切敬意，感謝其辛勞付出；同時為台灣祈福，盼災情能夠盡快復原。和泰大金宣布即日起至8月底，中南部及花蓮地區受災戶如有大金空調維修需求，透過客服專線0800-060-580申請，將提供零件優惠，減輕維修負擔。現在購買大金空調，還可以申請政府節能補助3,000元/組，貨物稅退稅最高2,000元/組。
CHIMEI奇美家電即日起至8月30日止，提供受災戶CHIMEI全系列家電註冊產品免費檢測，維修零件7折、舊機換新機定價8折優惠（需保留舊機供鑑定，優惠不含運費、安裝費），災區民眾只需撥打客服電話0800-663-000，即有專人服務。
燦坤則發起暖心應援方案，即日起至8月4日期間，凡家中有受潮、泡水小家電皆可拿至全台燦坤門市電氣醫院接受免費檢測，受檢商品不限消費通路或保固期限，皆可享有免費健檢服務；小家電維修另外再享指定零件9折起優惠。冰箱、洗衣機、電視等大型家電則可通過就近燦坤門市即時報修，同時燦坤專業電氣醫生也提供民眾泡水、受潮家電妥善處理等專業諮詢，以及使用問題排解等貼心服務，歡迎消費者親洽或致電鄰近燦坤門市辦理。
燦坤指定家電享舊換新全面6.5折起，電視系列舊換新最高再加贈2,000燦坤K幣；冰箱/洗衣機系列8折起，指定商品再享獨家廚房好禮2選1。LG清淨/清掃小家電促銷價6.3折起，Panasonic吸塵器指定品項促銷價再享現折1,000元。聲寶指定微波爐舊換新享500元現折優惠，大同指定大同電鍋舊換新最高現折300元。
即日起至8月15止，大同3C提供全台民眾家中之大同大家電（包括液晶、冰箱、洗衣機、空調）因風災受損而需維修，維修服務費及零件費享專案7折優惠；針對此次災情嚴重之南台灣及宜蘭地區（包括宜蘭/彰化/南投/雲林/嘉義/台南/高雄/屏東），大同3C另提供家電優惠換購專案，受災戶至所在區域任一大同3C直營門市換購大同品牌液晶、冰箱、洗衣機、空調家電產品，可享會員價再8.5折優惠、換購大同品牌小家電享會員價再8.8折優惠、換購大同電鍋享售價再8.8折優惠。
電器受潮泡水該如何處理？燦坤電氣醫院提醒民眾，家電若有受潮泡水的疑慮，千萬不要插電運作或直接開機，可能漏電傷人或短路燒毀機器，並請勿自行拆解機器修理。泡水機器會夾雜泥沙，請以不拆卸外殼為原則做小部分擦拭清潔，避免破壞機板、零件，包含面板上的泥濘等附著物。電氣醫生也建議民眾可先將泡水機器擺放於通風處，使其自然風乾至少1至2天，或使用吹風機冷風加速乾燥，吹乾後如無法使用須立刻送修，交由專業原廠維修處理，以免造成機板嚴重腐蝕。
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