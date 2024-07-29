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名廚江振誠召開國際記者會 全台最難訂餐廳RAW將謝幕

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
國際名廚江振誠。記者高婉珮／攝影
國際名廚江振誠。記者高婉珮／攝影

「10」對國際名廚江振誠來說，是個非常關鍵的數字。自RAW於2014年12月9日開幕以來，便以「重新定義台灣味（The New Interpretation of Taiwanese Flavor）」開啟了長達10年的尋味之旅；在RAW即將迎來10周年的此刻，江振誠特別召開國際記者會，除宣告全新菜單「The Last Dance」即將登場，也預告個人將退休，RAW即將在年底劃上句點。

江振誠表示，每一季菜單都像開一個全新的餐廳。「『The Last Dance』是我寫給台灣的情書，給團隊的情書。」未來他將專注於廚藝傳承。「The Last Dance」可以有多種含義，在藝術和表演領域中，通常指一位表演者的最後一次公開演出；在舞會或派對上，通常指最後一支舞，可能是一對情侶的告別舞，帶有浪漫或結束的意味；也可以用來比喻一個人生命中最後的時刻或階段，通常帶有感傷和懷舊的情感；紀錄片《The Last Dance》便紀錄了美國NBA巨星麥可．喬丹（Michael Jordan）帶領公牛隊完成三連霸的最後一個冠軍賽季的過程，為自己的籃球生涯做一個最好的結尾。

去年8月在江振誠的新書《工作美學》發表會上，好友蔣雅淇在發言時指出，江振誠是完成一個任務、就會轉身啟動下一個任務的人，當他覺得在新加坡的「Restaurant Andre」已經達到完美，就把它關了，「因此哪一天如果他覺得RAW已經達到完美，就會把RAW關了。」當時江振誠解釋，他在乎的是這間餐廳給了很多年輕人築夢和修煉的機會，但當時他認為其中還有許多成長空間，他當時說：「也許等到100分時，真的就會關起來。」

江振誠是橫跨「世界50最佳餐廳」、《米其林指南》、「世界百大名廚」的唯一華人主廚。他13歲即展開廚藝生涯，16歲起進入台北各大飯店實習，20歲成為台灣最年輕的法料餐廳主廚，25歲擔任法國米其林三星餐廳「感官花園（Le Jardin des Sens）」執行主廚。34歲時他選擇回到亞洲，在新加坡開設「Restaurant Andre」，開業8年多期間，不但獲得米其林二星肯定，更創下連續7年進入「世界50最佳餐廳（World's 50 Best Restaurants）」紀錄。

2011年江振誠在頂尖廚師齊聚交流的「西班牙美食高峰會」首度公開發表他獨創的「八角哲學（Octaphilosophy）」，這套全新的料理哲學革新了國際餐廳界對於料理的理解與思考方式，並且對許多廚師的飲食藝術觀念，產生了深遠的影響。結束「Restaurant Andre」後，他在賽舌爾群島（Seychelles）的五星級飯店掌廚期間，更被《時代雜誌》評為「印度洋上最偉大的廚師」。

38歲時江振誠與赫士盟集團合作開設RAW，以「法式小酒館（Bistronomy）」為定位，希望跳脫拘泥的用餐形式，以清新、自然、不做作且精準的烹調手法，將傳統飲食文化和在地食材帶上餐桌，打造全新台灣美食視野，公認是「全台最難訂位餐廳」。RAW曾於2016至2021年連續6年闖入「亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）」，並於2020至2023年連續4年拿下《臺灣米其林指南》二星榮耀。

江振誠經典菜色「Memory 1997 經典黑松露鴨肝暖凍」。圖／RAW提供
江振誠經典菜色「Memory 1997 經典黑松露鴨肝暖凍」。圖／RAW提供
江振誠經典菜色「Memory 1997 經典黑松露鴨肝暖凍」。圖／RAW提供
江振誠經典菜色「Memory 1997 經典黑松露鴨肝暖凍」。圖／RAW提供

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