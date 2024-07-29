全家推3款超萌三麗鷗福箱 399元搞定中元普渡再抽百萬金條

農曆七月中元普渡備貨，全家便利商店匯集線上線下普渡採買攻略，即日起至8月20日，實體店舖推出整箱便利拜的「中元福箱」，涵蓋3款三麗鷗聯名福箱及2款家用宮廟福箱，最低399元即可輕鬆BUY，更推出便利商店首見「素食版」福箱，讓蔬食族群普渡採買也能便利購；8月20日前購買任1款三麗鷗聯名福箱，還能以49元加購可愛萌趣的三麗鷗編織購物袋（2款可挑款），再抽總價值百萬金條。同時店舖還有多款大包裝零食，如Pocky臻濃可可棒很可以開運組、Lay’s樂事樂連連享樂組、可樂果Mini綜合分享包、乖乖金順箱、浪味仙浪你平安包，活動期間購買指定品牌零食、餅乾，任選3件7.7折。

全家與三麗鷗推出3款聯名福箱，將大耳狗、人魚漢頓、美樂蒂、帕恰狗、酷企鵝等三麗鷗明星變身Q萌鬼怪，每款售價399元，共有「中元歡樂零食箱」、「中元家戶需求箱」與便利商店首見的「中元素食平安箱」共3種規格，內含總價值逾500元商品組合，每款福箱更有專屬三麗鷗明星毛巾，且依據不同規格，備有零食、飲料、泡麵、米麵、罐頭、調味料等多元組合，更設計插香孔方便使用，滿足小家庭、單身族、企業團拜等不同消費族群的祭祀需求；其中，「中元素食平安箱」更加贈1張Let’s Café單品香卡片，卡片可兌換Let’s Café小杯單品美式，讓蔬食族群也能輕鬆準備普渡。

瞄準家戶祭祀採購需求，全家同步開賣「全家普渡如意盒」與「全家祈福大發箱」2款家用宮廟福箱，內含飲料、餅乾、罐頭、袋麵、米、調味料、養生飲等12～14項家戶商品，一箱收妥便利又大器，無論是社區團拜、宮廟普渡都超實用；「全家普渡如意盒」售價699元，「全家祈福大發箱」售價799元。