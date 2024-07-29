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全家推3款超萌三麗鷗福箱 399元搞定中元普渡再抽百萬金條

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
中元普渡全家神應援，三麗鷗福箱、宮廟福箱5種規格便利BUY，買三麗鷗福箱再抽總價值百萬黃金。圖／全家便利商店提供
中元普渡全家神應援，三麗鷗福箱、宮廟福箱5種規格便利BUY，買三麗鷗福箱再抽總價值百萬黃金。圖／全家便利商店提供

農曆七月中元普渡備貨，全家便利商店匯集線上線下普渡採買攻略，即日起至8月20日，實體店舖推出整箱便利拜的「中元福箱」，涵蓋3款三麗鷗聯名福箱及2款家用宮廟福箱，最低399元即可輕鬆BUY，更推出便利商店首見「素食版」福箱，讓蔬食族群普渡採買也能便利購；8月20日前購買任1款三麗鷗聯名福箱，還能以49元加購可愛萌趣的三麗鷗編織購物袋（2款可挑款），再抽總價值百萬金條。同時店舖還有多款大包裝零食，如Pocky臻濃可可棒很可以開運組、Lay’s樂事樂連連享樂組、可樂果Mini綜合分享包、乖乖金順箱、浪味仙浪你平安包，活動期間購買指定品牌零食、餅乾，任選3件7.7折。

全家與三麗鷗推出3款聯名福箱，將大耳狗、人魚漢頓、美樂蒂、帕恰狗、酷企鵝等三麗鷗明星變身Q萌鬼怪，每款售價399元，共有「中元歡樂零食箱」、「中元家戶需求箱」與便利商店首見的「中元素食平安箱」共3種規格，內含總價值逾500元商品組合，每款福箱更有專屬三麗鷗明星毛巾，且依據不同規格，備有零食、飲料、泡麵、米麵、罐頭、調味料等多元組合，更設計插香孔方便使用，滿足小家庭、單身族、企業團拜等不同消費族群的祭祀需求；其中，「中元素食平安箱」更加贈1張Let’s Café單品香卡片，卡片可兌換Let’s Café小杯單品美式，讓蔬食族群也能輕鬆準備普渡。

瞄準家戶祭祀採購需求，全家同步開賣「全家普渡如意盒」與「全家祈福大發箱」2款家用宮廟福箱，內含飲料、餅乾、罐頭、袋麵、米、調味料、養生飲等12～14項家戶商品，一箱收妥便利又大器，無論是社區團拜、宮廟普渡都超實用；「全家普渡如意盒」售價699元，「全家祈福大發箱」售價799元。

電商平台「全家行動購」則瞄準企業團拜的大宗採購需求，精選30款箱購飲品推出團購優惠價，主打箱購飲料團購組合777元超值優惠價，如茉莉茶園蜜茶、愛之味麥仔茶、泰山冰鎮紅茶、午後時光阿薩姆奶茶等任5箱只要777元，更有1,111元、1,499元等價格組合；此外，「中元自由配」則提供逾40款零嘴小吃、箱購飲料、碗裝泡麵商品供消費者搭配購買，共有14件999元或1,299元兩種組合價，熱門的黑松FIN補給飲料、黑松沙士、來一客杯麵、津津蘆筍汁均可組合搭購，不必遠赴賣場扛貨，下單後選取鄰近全家就近取貨，即日起至8月20日前，於「全家行動購」單筆消費滿1,288元，再抽直立式冷凍櫃。

全家瞄準家戶祭祀採購需求，開賣「全家普渡如意盒」與「全家祈福大發箱」2款家用宮廟福箱，內含12～14項家戶商品，社區團拜、宮廟普渡都超實用。圖／全家便利商店提供
全家瞄準家戶祭祀採購需求，開賣「全家普渡如意盒」與「全家祈福大發箱」2款家用宮廟福箱，內含12～14項家戶商品，社區團拜、宮廟普渡都超實用。圖／全家便利商店提供
全家瞄準祭祀採購需求，開賣多款大包裝零食，8月20日前買指定品牌零食、餅乾任選3件7.7折。圖／全家便利商店提供
全家瞄準祭祀採購需求，開賣多款大包裝零食，8月20日前買指定品牌零食、餅乾任選3件7.7折。圖／全家便利商店提供

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