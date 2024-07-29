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奧運空擋女神卡卡逛巴黎秀愛包 撞包時髦芭比瑪格羅比

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
LADY GAGA、NewJeans Danielle、瑪格羅比拎CELINE NINO包。圖／CELINE提供
LADY GAGA、NewJeans Danielle、瑪格羅比拎CELINE NINO包。圖／CELINE提供

CELINE 2024冬季女裝系列LA COLLECTION DE L’ARC DE TRIOMPHE中，全新的NINO包，如今已經成為全球時尚們人的最愛。不只品牌大使NewJeans成員Danielle在不同場合選用不同皮革和花紋款式的NINO包，日前於巴黎開幕式上演出的女神卡卡（Lady Gaga）、「芭比」女星瑪格羅比（Margot Robbie）、星二代超模凱亞葛柏（Kaia Gerber）、卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne），以及近期因「墨雨雲間」人氣再度攀升的吳謹言與韓國時尚偶像鄭秀妍（Jessica）也都選揹NINO包。

LA COLLECTION DE L’ARC DE TRIOMPHE系列的設計回溯了1960年代CELINE的黃金時代。適用於多種場合的NINO包，如女神卡卡和瑪格羅比日間漫步街頭或晚間造型搭配，甚至如卡拉迪樂芬妮的機場穿搭，妝點上標誌性的TRIOMPHE標誌作為鎖扣開關的NINO包，承傳MAISON CELINE的簡約的風格精髓，方正的立體廓形搭配翻蓋設計完美體現復古格調，提把設計則呼應了60年代常見的設計，標誌性金屬TRIOMPHE徽誌作為鎖扣開關，深具品牌識別度同時增添一抹雋永的法式風情。

NINO包由CELINE的工匠以傳統手工藝製成，內部採用為極具質感的羊皮襯裡，背部縫製結構呈現出側面一個倒置的T型使得手袋線條更為圓潤流暢，並提供底部超乎預期的充裕容量，足以收納使用者的隨身物品。包含兩個主隔層，一個中央拉鍊口袋和二個扁平口袋。可拆卸及可調節肩帶皮革背帶提供多種配戴方式：斜背，肩背或手提。有從TEEN到中號的尺寸，材質則囊括兼具復古與俏皮的時尚氛圍的漆面牛皮革、日常優雅的柔軟牛皮、以及經典雋永的TRIOMPHE標誌印花帆布。

為迎接即將到來的七夕情人節，品牌也同步推限定版CELINE TEEN金色飾面琺瑯吊飾項鍊與CELINE TEEN金色飾面琺瑯手鐲，將甜美與浪漫注入向來個性風格的時尚標誌。

鄭秀妍Jessica演繹全新CELINE TEEN NINO包。圖／CELINE提供
鄭秀妍Jessica演繹全新CELINE TEEN NINO包。圖／CELINE提供
NewJeans Danielle以CELINE TEEN NINO白色漆面牛皮革手袋自拍入鏡，展現俏皮甜美氣質。圖／CELINE提供
NewJeans Danielle以CELINE TEEN NINO白色漆面牛皮革手袋自拍入鏡，展現俏皮甜美氣質。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE TEEN NINO標誌印花款，10萬元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE TEEN NINO標誌印花款，10萬元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE NINO柔軟牛皮革中型款，12萬元。圖／CELINE提供
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LADY GAGA於7月24日現身巴黎街頭，以經典法式西裝外套及簡約牛仔褲搭配CELINE TEEN NINO包。圖／CELINE提供
LADY GAGA於7月24日現身巴黎街頭，以經典法式西裝外套及簡約牛仔褲搭配CELINE TEEN NINO包。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE七夕情人節限定CELINE TEEN金色飾面琺瑯手鐲，19,500元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE七夕情人節限定CELINE TEEN金色飾面琺瑯手鐲，19,500元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE TEEN NINO標誌印花款，10萬元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE TEEN NINO標誌印花款，10萬元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE NINO雲灰色柔軟牛皮革中型款，12萬元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE NINO雲灰色柔軟牛皮革中型款，12萬元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE TEEN NINO白色漆面牛皮革款，11萬元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE TEEN NINO白色漆面牛皮革款，11萬元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE TEEN NINO黑色柔軟牛皮革款，11萬元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE TEEN NINO黑色柔軟牛皮革款，11萬元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE TEEN NINO卡布奇諾咖啡色柔軟牛皮革款，11萬元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE TEEN NINO卡布奇諾咖啡色柔軟牛皮革款，11萬元。圖／CELINE提供
瑪格羅比肩背CELINE NINO柔軟牛皮革中型手袋漫步街頭。圖／CELINE提供
瑪格羅比肩背CELINE NINO柔軟牛皮革中型手袋漫步街頭。圖／CELINE提供
星二代超模凱亞葛柏挺闊大衣搭配CELINE TEEN NINO黑色漆面牛皮革包。圖／CELINE提供
星二代超模凱亞葛柏挺闊大衣搭配CELINE TEEN NINO黑色漆面牛皮革包。圖／CELINE提供
卡拉迪樂芬妮手提CELINE NINO柔軟牛皮革中型手袋為機場穿搭造型注入隨性魅力。圖／CELINE提供
卡拉迪樂芬妮手提CELINE NINO柔軟牛皮革中型手袋為機場穿搭造型注入隨性魅力。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE七夕情人節限定CELINE TEEN金色飾面琺瑯吊飾項鍊，23,000元。圖／CELINE提供
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吳謹言演繹全新漆面皮革款CELINE TEEN NINO手袋，優雅帥氣之姿。圖／摘自CELINE官方微博
吳謹言演繹全新漆面皮革款CELINE TEEN NINO手袋，優雅帥氣之姿。圖／摘自CELINE官方微博
CELINE BY HEDI SLIMANE TEEN NINO燕麥杏色柔軟牛皮革款，11萬元。圖／CELINE提供
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CELINE BY HEDI SLIMANE TEEN NINO粉杏色漆面牛皮革款，11萬元。圖／CELINE提供
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