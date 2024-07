奧運空擋女神卡卡逛巴黎秀愛包 撞包時髦芭比瑪格羅比

CELINE 2024冬季女裝系列LA COLLECTION DE L’ARC DE TRIOMPHE中,全新的NINO包,如今已經成為全球時尚們人的最愛。不只品牌大使NewJeans成員Danielle在不同場合選用不同皮革和花紋款式的NINO包,日前於巴黎開幕式上演出的女神卡卡(Lady Gaga)、「芭比」女星瑪格羅比(Margot Robbie)、星二代超模凱亞葛柏(Kaia Gerber)、卡拉迪樂芬妮(Cara Delevingne),以及近期因「墨雨雲間」人氣再度攀升的吳謹言與韓國時尚偶像鄭秀妍(Jessica)也都選揹NINO包。

LA COLLECTION DE L’ARC DE TRIOMPHE系列的設計回溯了1960年代CELINE的黃金時代。適用於多種場合的NINO包,如女神卡卡和瑪格羅比日間漫步街頭或晚間造型搭配,甚至如卡拉迪樂芬妮的機場穿搭,妝點上標誌性的TRIOMPHE標誌作為鎖扣開關的NINO包,承傳MAISON CELINE的簡約的風格精髓,方正的立體廓形搭配翻蓋設計完美體現復古格調,提把設計則呼應了60年代常見的設計,標誌性金屬TRIOMPHE徽誌作為鎖扣開關,深具品牌識別度同時增添一抹雋永的法式風情。

NINO包由CELINE的工匠以傳統手工藝製成,內部採用為極具質感的羊皮襯裡,背部縫製結構呈現出側面一個倒置的T型使得手袋線條更為圓潤流暢,並提供底部超乎預期的充裕容量,足以收納使用者的隨身物品。包含兩個主隔層,一個中央拉鍊口袋和二個扁平口袋。可拆卸及可調節肩帶皮革背帶提供多種配戴方式:斜背,肩背或手提。有從TEEN到中號的尺寸,材質則囊括兼具復古與俏皮的時尚氛圍的漆面牛皮革、日常優雅的柔軟牛皮、以及經典雋永的TRIOMPHE標誌印花帆布。