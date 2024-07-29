七夕情人節 台南遠東香格里拉舉辦峇里島式音樂派對

今年七夕不用出國，也能來場浪漫放鬆的峇里島池畔派對！由台南遠東香格里拉飯店主辦，重磅邀請南台灣超高人氣的音樂派對品牌「民生電氣 Minelectro Inc.」及來自印尼雅加達的明星主廚Indra Kusuma，於8月10日七夕情人節當日，下午5點至晚間7點30分，在飯店七樓露天池畔舉辦一場前所未有的音樂派對盛宴－夏日池畔派對。

穿梭於各大音樂人風靡的大港開唱、浪人祭等在地音樂祭，亦是VOGUE、ELLE多個時尚品牌指定合作對象的「民生電氣 Minelectro Inc.」，將於8月10日在台南遠東香格里拉進行音樂表演，當天由DJ Litro領銜致獻，無論是喜愛民生電氣的樂迷，或想來場聽覺系池畔派對的民眾，都能把握這次難得的機會，體驗一場最Chill的夏日泳池趴。

除了動人的派對樂曲，飯店力邀來自新北美食地標Mega50餐飲及宴會之[Asia49亞洲料理及酒廊]的印尼籍主廚Indra Kusuma胡英達南下客座。Indra主廚精選食材佐以獨家菜譜，香氣撲鼻的道地南洋風味直送餐桌，包含香濃滋味讓人食慾大開的必吃經典香茅沙嗲、雞肉沙嗲，到峇里島BBQ豬肋排、印尼香料仁當牛肉、炭烤海大蝦等多道主食，絕對讓賓客回味無窮！

活動當天，池畔戲水區花卉妝點與叢林佈景將是熱門打卡點之外，更不能錯過「行動酒吧」為派對所提供的各式雞尾酒及無酒精性特調，從手搖感十足的繽紛夏日水果茶或經典長島冰茶、琴湯尼、花襯衫等，亦或是清爽口感的啤酒，入場費皆能讓賓客任選兩款，也能以優惠價現場加購，搭配南洋風味主食，增添口感的層次。

※提醒您：禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒