可愛動物甜甜鬧七夕 LOEWE小刺蝟摘星 KENZO虎象成心

動物的可愛讓滿心戀愛的情人融化。LOEWE歡慶象徵愛與重逢的七夕，推出一系列以刺蝟為主題的Puzzle Fold托特及肩背包、配件和吊飾。限量包款渲染上勃根地紅、芥末黃到草地綠等如夢似幻的色彩，並綴上一對金屬色小巧可愛的刺蝟別針，分離、追逐再重逢，上演一場浪漫逐愛故事；迷霧紫色的Flamenco Purse同樣有一對刺蝟戀人們在編織手把上互相纏繞，另有單獨販售的金屬刺蝟骰子和柔軟毛氈吊飾，為七夕系列注入溫馨暖心感。

LOEWE更推出一部應景的動畫短片《摘星記》，由曾獲得英國電影和電視藝術學院獎的導演Nina Gantz執導、並請來知名主持人林棟甫擔任旁白，片中的剪紙花朵和螢火蟲等元素突顯手工動畫的技術工藝，向中國古典藝術致敬。以此為靈感的一系列廣告形象更將當中的榴槤和蓮花轉化為超現實裝置，展現不同藝術面向的美學內涵。