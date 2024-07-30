從氣味探索自我 透過MBTI打造最貼合個性的魅力香水

在當今追求個性化與獨特性的時代，香水不再僅僅是一種香氣及主觀嗅覺的形式，而是一種表達個人魅力的方式。除了透過個人喜好挑選香調，你有想過可以更細緻地透過人格特質調配專屬香氛嗎？

標榜創造獨有氣味的香氛品牌「Aroma Brand 香氛加速器」，從人格魅力與嗅覺體驗出發，將香水與風靡全球的「MBTI 16型人格」心理測驗結合，運用不同的香材與獨特比例配方，親手DIY調製出專屬於自己獨一無二的香水。

/ 圖有你共創提供 16型人格與調香體驗的結合，將MBTI的4大性格指標：內向與外向的I和E、實感與直覺的S和N、思考與情感的T和F、以及判斷與感知的J和P，設計為8種不同的香材，各個香材擁有獨特香調，從溫暖花香調到清爽果香調，還有煙燻茶香調及沉穩木質調，每種香材都代表一種性格，透過16型人格測驗的結果比例，去調配出相對應的人格香水。

Aroma Brand理解大家在自行調配香水時對於味道的擔憂，MBTI調香組的每款香材都是來自「法國格拉斯香水學院｣認證的調香師悉心研發，並採用通過IFRA國際認證的法國香精，不論怎麼調配與疊加都很好聞，自己輕鬆調製一瓶展現自我魅力的香水。

/ 圖有你共創提供

除了根據MBTI測驗結果調配外，也可以針對自己期望擁有的特質添加相應的香材，讓性格內向的人添加一點外向的活潑氣味，透過香氛引導潛能，提升自信魅力；精美套裝禮盒並附有香氛聞香卡，精心的解析每款香材的性格與故事，給你不一樣的沉浸式調香體驗。

獨樂樂不如眾樂樂，8種香材搭配不同比例，可調配出近百種的香氛組合，不只可以自己享受調製香水的過程，也很適合與朋友家人一起共享玩樂，不管你是I人還是E人，都能創造趣味的香氛回憶。