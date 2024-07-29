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全桌免費！王品4品牌父親節優惠 滿額送海陸大禮包
父親節即將到來，王品集結旗下「享鴨」、「莆田PUTIEN」、「丰禾」及「朝粥幫」等4品牌，自8月5日起推出父親節活動，凡消費就可參與抽獎活動，有機會獲得「全桌免費」，另外還有海陸大禮包、集徽章送會員點數等不同方案。
8月5日至8月31日期間，至「享鴨」、「莆田PUTIEN」、「丰禾」及「朝粥幫」等四個品牌用餐，不限消費金額，即可參加「單手抽彩球」遊戲1次，不限抽出彩球數量。獎品包含品牌贈菜券、500元現金券等內容，人人有獎。8月5日至8月18日期間，還有機會抽中最大獎「全單免費券」，當日整桌消費直接免費。
除此之外，8月1日至8月31日期間，至四個中餐品牌內用消費滿1,500元，使用王品瘋美食App結帳，現領「海陸大禮包」，內含享鴨「片皮烤鴨半隻」、朝粥幫「干貝鮮蝦粥」、丰禾「起家雞」及莆田「琥珀脆皮雞」等招牌功夫菜，總價值超過3,000元。8月1日至9月30日，到任一品牌門店內用，每筆消費滿1,500元，還可獲得一枚徽章，2個月內集滿4枚徽章，最多再送瘋點數288點，1點可折抵消費1元。
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