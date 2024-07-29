麥當勞「麥麥盒變身Baby Shark」！6款親子讀本帶回家

麥當勞今年暑假攜手The Pinkfong Company旗下的超人氣「Baby Shark鯊魚寶寶」聯手推出環保主題讀本，透過一系列有趣的故事，讓孩子與家長一起瞭解環境永續與保護地球的重要性，共計有6個不同主題。同時「Happy Meal」麥麥盒也將化身為Baby Shark的立體模樣，邀請家長和孩子一起閱讀。

麥當勞長期提倡親子時光的重要性，鼓勵家長與孩子「共讀」，透過親子陪伴感受簡單的快樂。自2020年起更隨餐發送「Happy Meal」讀本，提供共讀素材，每年4月兒童節更舉辦「麥麥共讀日」活動。

兒童神曲「Baby Shark」風靡全球，歌曲在YouTube播放次數超過 147億次。此次麥當勞與The Pinkfong Company攜手合作，推出6個主題的環保主題讀本。自8月1日起，連續6個月，每月推出全新主題，包含「大戰垃圾魔王」、「珍惜食物」、「節能鯊魚寶寶」、「減塑學堂」、「幫幫森林」、「塑膠吸管NO！」全系列共6本，希望透過可愛的鯊魚寶寶、鯊魚媽媽、鯊魚爸爸、鯊魚奶奶和鯊魚爺爺，帶領孩子了解環保的重要性與相關知識。8月1日上午10：30起至2025年1月，購買「Happy Meal」麥麥盒4件組（99元），即可獲得「Baby Shark 環保主題讀本」1本，送完為止。