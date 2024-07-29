邀民眾逛展消暑 故宮南北院8月開館延長1小時

為讓訪客擁有更多觀展時光，國立故宮博物院今天宣布南北院區8月1日至8月31日，除週一休館休園外，延長開館1小時至晚間6時，邀民眾來博物館看展消暑、療癒。

故宮南北院區呈現多檔展覽，故宮今天發布新聞稿表示，故宮北院院區每季必看「國寶聚焦」區展出「宋馬麟秉燭夜遊」；以清代宮廷花卉畫為主題的「皇帝的移動花園」特展，透過跨領域視角，呈現清代宮廷花園繽紛景象。

「看得見的紅樓夢」特展，則以「物」引領觀眾閱讀經典文學，一睹盛清貴族階級精緻物質文化；「故宮童樂節」推出「花精靈的派對」展廳探索互動遊戲摺頁，開放6歲以上小朋友至1樓服務台免費索取。

故宮南院暑期部分，園區則有全台最長水舞「水樂之夜」，自晚間6時至9時，每15分鐘演出1場，搭配十鼓擊樂團改編作品「憶想之門」及雷射光雕；「夏日親子藝術月」以「故宮勇者王」為主題，推出展廳實境解謎、數位互動裝置、親子藝術工作坊等活動。

故宮表示，南院7月剛登場的「乾清宮尋寶－破解天字號玉器密碼」及「妙色－清代金銀飾件」2檔特展，展出乾清宮玉器及清代服飾、飾品等逾700件典藏精品，也歡迎民眾前來一探清宮金玉秘藏。