吃得到牛小排＋沙母！橘色「七夕套餐」還有沉浸式花禮

隨著七夕即將到來，橘色集團旗下的「橘色涮涮屋」與「Extension 1 by橘色」，在8月2日至8月11日期間，分別推出「七夕限定 雙人海陸套餐」與「七夕限定 雙人套餐」。今年並引用美國心理學評測指標「愛的五種語言」，結合現場溫感創意菜單與節慶花禮，打造七夕情人節沉浸式體驗。

七夕套餐的專屬菜單，以溫感油墨製作，並將每種愛的語言與指定種子連結，當選定自己最重視的語言並搓揉種子溫感圖樣，即會顯示此語言所代表的花卉及對應花語，包括象徵真情讚美的「琥珀綠桔梗」；象徵貼心行動的「粉紅鬱金香」；象徵深情禮物的「甜橘玫瑰」；象徵美好時光的「紫洋桔梗」，以及象徵親密接觸的「紅玫瑰」，賓客並可獲得專屬限量花卡，均由花藝品牌「貳樓有花」設計。

橘色涮涮屋所供應的「七夕限定 雙人海陸套餐」，吃得到沙母、花蝦、日本干貝、宮城縣生蠔等7種海鮮，還有美國頂級牛小排或台灣頂級豬梅花，以及酥炸塔塔魚卷等菜色，每套售價5,200元起。Extension 1 by橘色規劃的「七夕限定 雙人套餐」，提供有兩種選擇。「一鍋一燒海陸套餐」內含日本A5和牛紐約客、南非鮑魚、馬祖生蠔、澳洲花蝦、青衣魚、蛤蜊等食材，還有芥籽雙貝佐魚子醬、時令野蔬菜盤等內容，每套4,880元。「壽喜燒套餐」則吃得到日本A5和牛紐約客、澳洲花蝦天婦羅、芥籽雙貝佐魚子醬等內容，每套4,280元。