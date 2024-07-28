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拿坡里「綜合炸雞桶」買1送1！焦糖楓「滿額送生蠔」
喜歡吃炸雞嗎？「拿坡里炸雞專賣店」最新推出「脆皮戰斧綜合炸雞桶」，限時可享「買1送1」優惠。另外「焦糖楓」則同樣推出限時優惠，活動期間消費滿額，就可免費加贈秋刀魚或生蠔，為餐桌輕鬆加菜。
拿坡里炸雞專賣店本次推出的「脆皮戰斧綜合炸雞桶」內含2隻脆皮戰斧雞腿、3塊義式炸雞，一次可以享受到兩種不同炸雞的滋味。即日起至8月14日期間，現享「買1桶送1桶」，原價808元，優惠價399元。會員憑官方APP點數，5點可領取優惠券，憑優惠券可享389元優惠價。針對個人獨享，同步也推出「唰嘴無骨雞塊」買1送1優惠，原價218元，優惠價109元。
連鎖串燒「焦糖楓」也預告，自8月5日至8月18日期間推出「立秋蠔起」活動，活動期間至內用店單筆消費滿777元，就送「秋刀魚」1條或是「生蠔」1顆；外帶店單筆消費滿520元，則送「蘋果氣泡飲」1瓶。
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