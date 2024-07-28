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米其林餐廳膳馨推「爸氣」饗宴 身分證2個8送大元蹄

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
「膳馨」這次父親節桌菜以「山海」為主題，海系代表之一「醬燒小卷鑲米糕」。圖／膳馨提供
「膳馨」這次父親節桌菜以「山海」為主題，海系代表之一「醬燒小卷鑲米糕」。圖／膳馨提供

台中米其林台菜餐廳「膳馨」推出「爸氣山海饗宴」限定桌菜，款待最強靠山父親。另推出「88加碼優惠」，身分證有2個以上8的民眾，可再獲得「椒鹽大元蹄」兌換券一張。

「膳馨」這次父親節桌菜以「山海」為主題，本來擅長台菜創新手法，料理蘊含的「團圓、祝福、感謝」，推出系列父親節限定料理，

7/27-8/11期間限定專屬父親節桌菜方案15,800，即日起膳馨餐飲集團旗下三間門市，膳馨創始店、膳馨市政店及馨苑小料理北屯店皆可線上預訂。

海系代表「醬燒小卷鑲米糕」以特調三杯醬烹煮，搭配經典台味米糕，最上方則以櫻花蝦鋪面點綴，整體排列如同傳統老厝圓型窗花，象徵家人間的牽絆交織與回家團圓意象。「龍蝦螯」將臺式沙茶與咖哩一同燉煮，激盪獨特風味。「酵香酸湯海上鮮」以鳳梨和剝皮辣椒熬煮基底酸湯，搭配上方清蒸鮮魚，整體甘醇些微酸辣。

山系代表「馬告香酥豬肋排」，馬告在泰雅族語代表「生生不息」意涵，此道料理特別選用馬告入菜，象徵著對父親生生不息的愛與祝福。肋排經過6到8小時走水處理後，再經過8小時以上醃製，酥炸後以黑滷及馬告爆香口感外酥內嫩，散發獨特馬告風味。桌菜中不可少的「燉全雞」，象徵著「起家」的團圓，膳馨傳承古法技藝，將醃梅與全雞共同燉煮1.5小時，甘甜湯頭伴隨醃梅香氣，瀰漫於鮮嫩燉雞當中。

現場用餐留下Google五星好評再贈「商城購物金300元」。

山系代表「馬告香酥豬肋排」，馬告在泰雅族語代表「生生不息」意涵。圖／膳馨提供
山系代表「馬告香酥豬肋排」，馬告在泰雅族語代表「生生不息」意涵。圖／膳馨提供

料理 父親節

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