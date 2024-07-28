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玉兔餅乾、烏魚子月餅！5間「中秋禮盒」創意登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
WA!COOKIES打造多款中秋禮盒。圖／WA!COOKIES提供
WA!COOKIES打造多款中秋禮盒。圖／WA!COOKIES提供

中秋佳節即將到來，各式各樣的應景禮盒也陸續登場。「微熱山丘」今年攜手日本茅乃舍，打造「月餅＋烤肉醬」的組合；老協珍則是新推出「頂級烏魚子月餅禮盒」。至於來自福岡的「Café del SOL」也推出多款玉兔、月亮造型餅乾禮盒，增添佳節童趣。另外炎亞綸打造的「火火選物」、古娃娃創立的「WA!COOKIES」，也都推出中秋專屬禮盒，各有不同特色。

【微熱山丘】

微熱山丘今年攜手日本百年醬料品牌「茅乃舍」推出中秋限定禮盒，同時集結中秋限定的「鳳梨奶黃月餅」及「紅玉蘋果月餅」，還有茅乃舍「特製燒肉醬」和「烤香蒜味噌醬」，同時滿足中秋烤肉、吃月餅的兩種儀式感，每盒1,680元。另外還有「水果月餅禮盒」、「鳳梨酥月餅禮盒」等不同選擇。

【老協珍】

今年打造全新「頂級烏魚子月餅禮盒」。以台灣人常見的烏魚子配蘋果的吃法為靈感，選用台灣野生烏魚子，搭配蘋果入餡，搭配上奶皇內餡，創造帶有果香與海洋鹹香的豐富滋味，每盒4入，售價1,080元。另外還有「頂級燕窩月餅禮盒」，限量5,000組。

【Café del SOL】

除了往年熱銷的「花好月圓」禮盒外，今年也新推出「福兔滿月」與「森兔耀月」禮盒，其中「森兔耀月」以玉兔奔月為主題，內含可愛的玉兔造型奶油沙布列，還有檸檬滿月、苦甜巧克力曲奇等點心，每盒原價1,399，早鳥價1,080元。「福兔滿月」則有達摩玉兔、賞月糰子等造型甜點，同樣是滿滿的中秋氛圍，原價1,199元，早鳥899元。

【火火選物】

炎亞綸自創的火火選物，今年攜手台東伴手禮品牌「青澤」，推出「JUMBO ROLL無限冒險禮盒」，內含有4種口味的厚蛋捲，其中聯名打造的「炎布丁夾心厚蛋捲」使用布丁搭配焦糖作為內餡，帶來甜而不膩的滋味，另外還有「塩之花生夾心厚蛋捲、極黑芝麻夾心厚蛋捲、台東鮮乳蛋捲等口味。並加贈熱氣球造型牛奶餅乾1份，每盒499元，7月31日前享早鳥優惠95折。

【WA!COOKIES】

YouTuber古娃娃創立的「WA!COOKIES」，今年推出5款中秋禮盒。其中全新設計的「月見時好禮盒-綜合茶點組」內含轉圈圈曲奇、起司夏威夷豆曲奇球等4種點心，每組優惠900元起；「月見時好禮盒-曲奇2入組」內含自選口味的轉圈圈曲奇2入，每組優惠940元起。品牌並推出3款88折、全館95折等不同早鳥優惠。

老協珍新推出「頂級烏魚子月餅禮盒」。圖／老協珍提供
老協珍新推出「頂級烏魚子月餅禮盒」。圖／老協珍提供
火火選物手台東伴手禮品牌「青澤」，推出「JUMBO ROLL無限冒險禮盒」。圖／火火選物提供
火火選物手台東伴手禮品牌「青澤」，推出「JUMBO ROLL無限冒險禮盒」。圖／火火選物提供
Café del SOL的「森兔耀月」以玉兔奔月為主題，早鳥價1,080元。圖／Café del SOL提供
Café del SOL的「森兔耀月」以玉兔奔月為主題，早鳥價1,080元。圖／Café del SOL提供
微熱山丘攜手茅乃舍推出中秋限定禮盒。圖／微熱山丘提供
微熱山丘攜手茅乃舍推出中秋限定禮盒。圖／微熱山丘提供

中秋 微熱山丘 月餅 玉兔

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