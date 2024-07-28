香港「兩姊妹涼皮」首度登台 9月底前進駐煙波早堂

「煙波早堂」即日起至9月底，引進連續兩年獲米其林必比登推介的香港「兩姊妹涼皮」首度登台 。並邀集Emma和Jim兩位主廚多次赴台親授招牌菜「兩姊妹涼皮」，掌握其靈魂的自製醬汁，務以原始風味呈現，要帶給食客難忘滿足的正宗好味道。

湮波集團指出，「借問涼皮何處有，姊妹遙指黑布街」，站在香港旺角黑布街上就可清楚看到兩姊妹涼皮的店面招牌。「兩姊妹涼皮有限公司」起初由從事航空業的Emma與其姊妹於2019年創辦，靈感來自於工作間吃到重慶涼皮的正宗美味，並邀請四川姊姊掌廚，先在太子開設第一家店。

其後，因姊妹及四川主廚退出合夥，改由夫妻檔Emma和Jim共同經營。夫妻倆曾試圖研究創辦初期涼皮的既有美味，加上Jim本身由甜點起家，對於食材擁有挑高的敏銳度與比例要求，最終兩人創出專屬自家特色的好味道。晶瑩剔透的涼皮，嚐於嘴更是筋道煙韌有嚼勁，網友曾讚「此皮只應天上有」，擄獲不少忠實顧客外，還有米其林的青睞。

此番與湮波集團合作，是為「兩姊妹涼皮有限公司」首度登台，結合其家鄉風土民情與飲食習慣，將道地料理的精神多次來台傳授。除了涼皮本身，鮮甜醇厚的「醬汁」是提升美味的關鍵，融合日常可得的糖、生抽、麻油、薑、蒜、蔥等材料製作而成。再搭配炸豌豆、小黃瓜絲、芫荽和蔥花等多款惹味配菜澆頭，提供各縣市一致的美味，只為能將真摯料理呈現於全台煙波早堂，為今夏不能錯過的消暑涼方 。