icash Pay獲2024創新商務獎 攜手7-ELEVEN等三通路祭出優惠

統一超愛金卡公司旗下icash Pay愛金付以「icash Pay多元微金融體驗，小資理財新風潮」服務，獲「2024創新商務獎 Future Commerce Award」最佳商模創新銅獎，icash Pay也攜手7-ELEVEN、星巴克、STUDIO A三大通路祭出多元優惠活動，與百萬用戶共享得獎榮耀。

統一超表示，新戶不限合作通路消費、當月首筆消費享有100%點數回饋優惠，賺得的OPENPOINT點數1點等同1元現金、可跨線上線下合作通路消費折抵。

統一超表示，icash Pay愛金付自2019年推出、為全台首家由流通零售業轉投資成立的電子支付品牌，致力從用戶需求思維與場景應用出發，積極與跨領域夥伴合作，創新微金融生活體驗。

統一超也說，icash Pay 2022年起深入微金融場域、賦能電子支付場景，用戶可透過輕量化的支付金融，隨時隨地輕鬆理財，為用戶打造多元金融服務生活圈，服務涵蓋支付、投資、保險、貸款、線上繳納逾8200項繳費稅項目，2023年更為全台首家提供電子支付帳戶申購基金服務的電支業者，今年6月更與元大投信創新推出申購買回基金一條龍式服務，讓投資用戶透過icash Pay從開戶、申購、買回，提供更完整的金融服務體驗。

統一超表示，隨著微金融服務持續拓展，icash Pay用戶黏著度持續提升，APP活躍用戶成長突破八成，其中多元繳費稅及線上投保的交易筆數較去年成長高達十倍，基金申購交易金額與用戶數今年上半年雙雙翻倍成長。顯見icash Pay打破用戶對於金融理財複雜且需要高成本的既定印象，只要擁有一支智慧型手機多數人皆可透過icash Pay享有簡單、便捷、省時又省力的微金融服務。