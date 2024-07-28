小吳認「十盛乳源含奶精」挨轟 網紅醫曝恐怖真相：等於是在喝油

網紅紀卜心、見習網美小吳的手搖飲料店「十盛熟成奶茶專賣店」，日前爆產品乳源標示不清爭議。小吳先後在22日和26日，透過文字和影片出面道歉，但依舊難以平息風波。對此，網紅醫師蒼藍鴿也出面說明長期飲用奶精的嚴重性，引發網友熱議。

消基會日前調查市面上74家手搖飲、咖啡店及早午餐店販售的鮮奶茶類飲品，發現僅一成完全揭露所使用的牛奶品牌，不少店家出現標示與實際內容不符的情形。蒼藍鴿在臉書粉專分享一則醫學「冷知識」，指出飲料中的奶精不是奶，而是油，因此民眾如果選擇喝奶精奶茶，等於是在「喝茶+喝油」，不過他也提醒只要不常喝，就不會對人體造成太大的傷害。

貼文一出，不少網友歪樓回應，「貼文關鍵字『可以拉』」、「最後那個『拉』，是動詞還是結尾助詞呢」、「『拉』是動詞？後面接名詞嗎？」、「是『可以啦』還是『可以拉』」、「可以『拉』是拉肚子的意思嗎」、「可惜我喝了奶精奶茶還是不可以拉」。同時也有網友表示，「奶茶就是要加奶精才好喝」、「不如喝酥油茶？」、「本來想今天來杯珍奶，立刻斷掉歹念」、「自從知道奶精不含任何奶，只是油以後，我就戒奶精了」。

「十盛熟成奶茶專賣店」本（7）月10日遭消基會點名「拒絕告知使用的牛奶品牌」，爆乳源爭議。本月26日，小吳透過影片致歉，並表示因飲料店並非他和紀卜心完全持有，還有其他股東，所以才沒有第一時間出面說明。他也坦承在一開始就知道飲料裡含有奶精，絕無刻意隱瞞或欺騙消費者，不過風波依舊難以平息，更有網友痛批「凹（拗）得很難看」。