愛海旅人別錯過 越南芽莊3種玩法

愛海的旅人，不能錯過越南芽莊。這裡有9個海島任你跳，船艇、纜車接駁，所有想得到的水上活動一應俱全，就算跳了島、不想玩水，也能選一涼爽樹蔭下、坐臥沙灘躺椅，書與音樂、涼飲佳餚，靜享一個人的旅行。

●跳島：情人島與珍珠島

位在越南中南部的濱海城市芽莊（Nha Trang），正時興跳島遊。台灣旅遊團多選用設施相對成熟完備的3～4個島，此行我們登陸「情人島」，經過快艇充滿激情的一路奔馳彈跳，尖叫聲時不時響起，約莫15～20分鐘後緩緩靠岸，海灘旁整排的椰林、躺椅，還有茅草搭建的涼亭，構築出夏日海島風景。

島上可浮潛、划獨木舟、玩水上拖曳傘、水上摩托車，或是泡泡浴、水中有氧等，也可沿著山道往另一靜謐小區體驗海釣。島上設有沖洗區，換裝也方便。草搭涼亭無限量提供各式飲品，室內餐廳則是享用海鮮BBQ的所在。

情人島每周一、五開島兩天，據說是為維持原生態，此島俄羅斯遊客多，設施的豐富性被譽為「一島可抵三島」。

在各島中，投資力度最大的是珍珠島。從華麗歐式建築的自有港口提供住客所有服務，即可知其奢華。珍珠島可搭船或纜車進出，島上提供免費電瓶車接駁，2006年起開始投資、至今已有4家星級酒店與有「越南版迪士尼」之稱的珍珠島樂園。

珍珠島擁有越南第一個跨海纜車，並將原本的3,320米縮減為2,600米，8～10分鐘可收覽兩岸與海上美景，尤其珍珠島山頭鑲嵌著Vinpearl的字眼，在纜車上觀之特別鮮明，美景一如海上珍珠。

島上完全歐風，整排三角頂、繽紛色彩的建物，隨著山勢起落，是逛街的最佳去處；樂園除有各式體驗，必搭的是制高點摩天輪，可收全島風景。這座東南亞最大的海上樂園，現仍在持續擴建中。

此外，島上還有東南亞最大的萬豪酒店—Nha Trang Marriott Resort & Spa（芽莊萬豪水療度假村），計有Villa 415間房，及主棟客房403間，設施歐風優雅，可瞰數大海景。華麗的歐式三層下午茶尤其豐美，想偷得浮生半日閒，此處最適宜。

●探祕：婆那加占婆塔

跳島，是認識芽莊自然之美的最佳途徑，而時常代表芽莊「封面故事」的婆那加占婆塔，則訴說著久遠的歷史故事。

這裡是7～12世紀占婆王國留下的印度教遺址，這座印度式的神廟，也譯為「天依女神廟」。供奉的天依女神（Po Nagar），庇佑著占婆王國南部的漁民們，而婆那加占婆塔以紅磚築成石柱狀、窄小階梯的高塔建築風格，頗似吳哥窟，登到最高處往下看，可收芽莊碧藍的海港。

婆那加占婆塔高達21米，由數層組成，每一層都有精美的浮雕和雕塑。拾階而上，路旁有巨型佛手、佛像等雕作，直達廣場，數塔林立，再登高，則得爬上巨岩，可收全景之美。若要進塔，需先脫鞋，服裝也有規定，男士褲須過膝、女士不能露肩與腿，塔內清涼，但空氣品質差，繞行一圈即可安靜出塔。

●嘗鮮：I-Resort泥漿浴

芽莊最經典的打卡畫面，非泥漿浴莫屬。這裡是泥漿浴的「產出」之地，其他地區的泥漿浴，多由此製成粉、再於他地還原。此行來到高檔次的I-Resort泥漿浴景區，2013年奪得亞洲最佳建築獎，礦泥自地底挖出，園區建材也都來自大自然，像是入口的蓮池、大量木與石的建構，迎風搖曳的椰子樹捎來海島風情。

換裝之前，可先領大浴巾，若不想穿著泳裝，也可領用園區的T恤與短褲，但務必穿著拖鞋或涼鞋前來，因走往洗浴區、一路砂石泥濘，若沒穿鞋很是扎腳。茅草屋頂下是一池池大小不一的石砌浴池，可依人數選擇，工作人員會先洗淨再放泥漿，衛生沒有問題，速度也挺快。

泥漿溫潤滑順，並不是想像中濃稠的泥巴，泡來還算舒適，浸泡約20分鐘就會有工作人員來清場，據說，20分鐘可收最佳效果。泡完後可先沖洗乾淨，再往園區其他地區走遊，包括自煮溫泉蛋、溫泉SPA、兒童戲水池、滑水道等，最有趣的是模擬高山環境的瀑布池，人在山崖下、飛瀑灌頂，很似武俠練功的情境。

園區內也有餐廳，提供越式料理，或可點個冰涼的椰子解暑氣。SPA按摩區則提供腳底按摩、全身油壓、特殊巧克力SPA等，想待上一整天也沒問題。

●如果你想去

芽莊的最佳旅遊時間為每年的4～10月，此時氣候舒適宜人，平均溫度在26到27度左右。其中，4月到8月是潛水的高峰季節，海水清澈，能見度高。