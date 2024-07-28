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愛海旅人別錯過 越南芽莊3種玩法

聯合報／ 記者羅建怡／專題即時報導
珍珠島纜車可一覽兩岸與海上風光。記者羅建怡／攝影
珍珠島纜車可一覽兩岸與海上風光。記者羅建怡／攝影

愛海的旅人，不能錯過越南芽莊。這裡有9個海島任你跳，船艇、纜車接駁，所有想得到的水上活動一應俱全，就算跳了島、不想玩水，也能選一涼爽樹蔭下、坐臥沙灘躺椅，書與音樂、涼飲佳餚，靜享一個人的旅行。

●跳島：情人島與珍珠

位在越南中南部的濱海城市芽莊（Nha Trang），正時興跳島遊。台灣旅遊團多選用設施相對成熟完備的3～4個島，此行我們登陸「情人島」，經過快艇充滿激情的一路奔馳彈跳，尖叫聲時不時響起，約莫15～20分鐘後緩緩靠岸，海灘旁整排的椰林、躺椅，還有茅草搭建的涼亭，構築出夏日海島風景。

島上可浮潛、划獨木舟、玩水上拖曳傘、水上摩托車，或是泡泡浴、水中有氧等，也可沿著山道往另一靜謐小區體驗海釣。島上設有沖洗區，換裝也方便。草搭涼亭無限量提供各式飲品，室內餐廳則是享用海鮮BBQ的所在。

情人島每周一、五開島兩天，據說是為維持原生態，此島俄羅斯遊客多，設施的豐富性被譽為「一島可抵三島」。

在各島中，投資力度最大的是珍珠島。從華麗歐式建築的自有港口提供住客所有服務，即可知其奢華。珍珠島可搭船或纜車進出，島上提供免費電瓶車接駁，2006年起開始投資、至今已有4家星級酒店與有「越南版迪士尼」之稱的珍珠島樂園。

珍珠島擁有越南第一個跨海纜車，並將原本的3,320米縮減為2,600米，8～10分鐘可收覽兩岸與海上美景，尤其珍珠島山頭鑲嵌著Vinpearl的字眼，在纜車上觀之特別鮮明，美景一如海上珍珠。

島上完全歐風，整排三角頂、繽紛色彩的建物，隨著山勢起落，是逛街的最佳去處；樂園除有各式體驗，必搭的是制高點摩天輪，可收全島風景。這座東南亞最大的海上樂園，現仍在持續擴建中。

此外，島上還有東南亞最大的萬豪酒店—Nha Trang Marriott Resort & Spa（芽莊萬豪水療度假村），計有Villa 415間房，及主棟客房403間，設施歐風優雅，可瞰數大海景。華麗的歐式三層下午茶尤其豐美，想偷得浮生半日閒，此處最適宜。

●探祕：婆那加占婆塔

跳島，是認識芽莊自然之美的最佳途徑，而時常代表芽莊「封面故事」的婆那加占婆塔，則訴說著久遠的歷史故事。

這裡是7～12世紀占婆王國留下的印度教遺址，這座印度式的神廟，也譯為「天依女神廟」。供奉的天依女神（Po Nagar），庇佑著占婆王國南部的漁民們，而婆那加占婆塔以紅磚築成石柱狀、窄小階梯的高塔建築風格，頗似吳哥窟，登到最高處往下看，可收芽莊碧藍的海港。

婆那加占婆塔高達21米，由數層組成，每一層都有精美的浮雕和雕塑。拾階而上，路旁有巨型佛手、佛像等雕作，直達廣場，數塔林立，再登高，則得爬上巨岩，可收全景之美。若要進塔，需先脫鞋，服裝也有規定，男士褲須過膝、女士不能露肩與腿，塔內清涼，但空氣品質差，繞行一圈即可安靜出塔。

●嘗鮮：I-Resort泥漿浴

芽莊最經典的打卡畫面，非泥漿浴莫屬。這裡是泥漿浴的「產出」之地，其他地區的泥漿浴，多由此製成粉、再於他地還原。此行來到高檔次的I-Resort泥漿浴景區，2013年奪得亞洲最佳建築獎，礦泥自地底挖出，園區建材也都來自大自然，像是入口的蓮池、大量木與石的建構，迎風搖曳的椰子樹捎來海島風情。

換裝之前，可先領大浴巾，若不想穿著泳裝，也可領用園區的T恤與短褲，但務必穿著拖鞋或涼鞋前來，因走往洗浴區、一路砂石泥濘，若沒穿鞋很是扎腳。茅草屋頂下是一池池大小不一的石砌浴池，可依人數選擇，工作人員會先洗淨再放泥漿，衛生沒有問題，速度也挺快。

泥漿溫潤滑順，並不是想像中濃稠的泥巴，泡來還算舒適，浸泡約20分鐘就會有工作人員來清場，據說，20分鐘可收最佳效果。泡完後可先沖洗乾淨，再往園區其他地區走遊，包括自煮溫泉蛋、溫泉SPA、兒童戲水池、滑水道等，最有趣的是模擬高山環境的瀑布池，人在山崖下、飛瀑灌頂，很似武俠練功的情境。

園區內也有餐廳，提供越式料理，或可點個冰涼的椰子解暑氣。SPA按摩區則提供腳底按摩、全身油壓、特殊巧克力SPA等，想待上一整天也沒問題。

●如果你想去

芽莊的最佳旅遊時間為每年的4～10月，此時氣候舒適宜人，平均溫度在26到27度左右。其中，4月到8月是潛水的高峰季節，海水清澈，能見度高。

目前台灣並無直飛航班或包機，可樂旅遊推出「芽莊＋大叻＋胡志明6天」，可體驗芽莊的碧藍大海、大叻山林與歐式風情，三城遊團費約4萬元。或有「芽莊珍珠島樂園、三大特殊體驗、高空景觀餐廳、胡志明閒情趣5日」，團費39,800元起。相關資訊可洽：02-25672626、02-25619696，或查可樂旅遊官網。

泥漿浴之外，也可體驗瀑布衝擊的天然SPA。記者羅建怡／攝影
泥漿浴之外，也可體驗瀑布衝擊的天然SPA。記者羅建怡／攝影
情人島提供浮潛配備，可自在體驗。圖／可樂旅遊提供
情人島提供浮潛配備，可自在體驗。圖／可樂旅遊提供
婆那加占婆塔景區吸引不少網美換裝拍照。記者羅建怡／攝影
婆那加占婆塔景區吸引不少網美換裝拍照。記者羅建怡／攝影
珍珠島上自成度假村，頂級住宿、逛街、看秀、樂園全都備。圖／可樂旅遊提供
珍珠島上自成度假村，頂級住宿、逛街、看秀、樂園全都備。圖／可樂旅遊提供
充滿歐風與童趣的珍珠島。記者羅建怡／攝影
充滿歐風與童趣的珍珠島。記者羅建怡／攝影
泥漿浴是新奇有趣的體驗。記者羅建怡／攝影
泥漿浴是新奇有趣的體驗。記者羅建怡／攝影
婆那加占婆塔景區充滿魔幻感。記者羅建怡／攝影
婆那加占婆塔景區充滿魔幻感。記者羅建怡／攝影
跳島最夯體驗之一：獨木舟悠遊。圖／可樂旅遊提供
跳島最夯體驗之一：獨木舟悠遊。圖／可樂旅遊提供
情人島提供浮潛配備，可自在體驗。圖／可樂旅遊提供
情人島提供浮潛配備，可自在體驗。圖／可樂旅遊提供
萬豪酒店下午茶，推薦半日悠閒。記者羅建怡／攝影
萬豪酒店下午茶，推薦半日悠閒。記者羅建怡／攝影
情人島悠閒海釣。記者羅建怡／攝影
情人島悠閒海釣。記者羅建怡／攝影
島上提供各樣燒烤美味。記者羅建怡／攝影
島上提供各樣燒烤美味。記者羅建怡／攝影
充滿歐風與童趣的珍珠島。記者羅建怡／攝影
充滿歐風與童趣的珍珠島。記者羅建怡／攝影
珍珠島上自成度假村，頂級住宿、逛街、看秀、樂園全都備。圖／可樂旅遊提供
珍珠島上自成度假村，頂級住宿、逛街、看秀、樂園全都備。圖／可樂旅遊提供
珍珠島上有環保電瓶車接駁。記者羅建怡／攝影
珍珠島上有環保電瓶車接駁。記者羅建怡／攝影
情人島上的泡泡浴。圖／可樂旅遊提供
情人島上的泡泡浴。圖／可樂旅遊提供
跳島體驗之一，空瞰海島。記者羅建怡／攝影
跳島體驗之一，空瞰海島。記者羅建怡／攝影

珍珠 纜車 越南

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