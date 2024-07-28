國際名廚江振誠親自助陣 飛花落院獺祭清酒祭圓滿落幕

「飛花落院是台灣最美的餐廳，與自然和諧共存，一定要在這裡辦一場餐酒會。」獺祭社長桜井一宏一年以前造訪位於台中新社的「飛花落院」時，就驚豔於這裡與自然生態完美融合的和宅美學。一年以後，儘管伴隨凱米颱風的來襲，籌劃經年的飛花落院獺祭清酒祭，仍舊如期登場。不僅獺祭社長桜井一宏專程從日本飛抵台灣，國際名廚江振誠也在大風大雨中，依約來到飛花落院，為餐酒會揭開序幕。

這次的飛花落院獺祭二割三分水平品飲餐酒會，真的誠意十足。除了可以一次品飲到「獺祭純米大吟釀二割三分」、「新生獺祭二割三分」、「獺祭早田二割三分」、「獺祭45發泡濁酒」、「獺祭美酔」、「獺祭梅酒」6款清酒；其中的「獺祭美酔」目前尚未導入台灣市場，極為限量、單支定價近新台幣萬元的「獺祭梅酒」，更是其中不可多得的夢幻逸品。

此外，江振誠主廚更帶來令人驚喜的最新創作、也是這次餐酒會的甜點——「酒粕百合米淇淋」。江振誠以清酒的製作過程為發想，以純米、酒粕、米麴、清酒製作成米淇淋，加入糖漬百合根增加口感與淡淡的野薑花氣息，並特意加入橄欖油，作為引出香氣的介質，最後點上些許海鹽，作為畫龍點睛之作，讓這道甜點更加更加引人入勝。

這次獨特的獨特的Sake-Pairing，就從開胃菜「春魚蘿蔔漬」搭配蜂蜜般甘美口感的「獺祭純米大吟釀二割三分」展開。接著以米糀春野菜和刺身盛合，搭配酒精度只有11度、同時兼具純米大吟釀的優雅且富有香氣的「獺祭美酔」，在提升料理的鮮美甜感之外，清酒也更加清新甘美。

燒物風味野菜與帆立貝燒搭配「新生獺祭二割三分」，讓旨味與濃郁酒香相得益彰。「朴葉燒和牛」搭配「獺祭早田二割三分」，豐厚酒體更增添牛肉的潤嫩。緊接著登場的飛花落院招牌釜飯——京水菜生蠔釜飯，更再一次地征服了賓客的味蕾。

桜井一宏社長表示，這次在風雨中前來飛花落院，在路途中的山坡上，就看到「獺祭」的旗子，令他非常感動，「非常感謝『飛花落院』這麼支持『獺祭』這個品牌，日後如果有機會，非常期待再度跟『飛花落院』一起合作。」