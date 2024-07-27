直擊日本阪急麵包產線！全聯「平替版星巴克可頌」美味秘訣靠這技術

台灣人愛吃麵包，也樂於嚐鮮各式烘焙點心，1年創造高達600億元的烘焙商機，全聯為滿足民眾便利購買、求新求變的需求，除了READ BREAD閱讀麵包、We Sweet甜點外，更從2016年起推出每日現烤直送入店的阪急麵包，目前除了全台上千家店全都有阪急麵包櫃之外，近期全聯更在樹林八德、彰化金馬、高雄博愛3家業績好、賣場坪數又大的門市推出特殊的阪急麵包花車供民眾選購。

全聯2016年展開與日本H2O RETAILING株式會社旗下的「阪急BAKERY」技術合作，引進獨家授權的冷凍麵糰，在台製作現烤麵包提供給全聯門市，2019年宣布和H2O RETAILING株式會社成立合資公司「全聯阪急麵包股份有限公司」，承襲日方技術DNA，引進正宗日系麵包技術，結合阪急BAKERY冷凍麵糰與烘焙技術，在台自建冷凍麵糰廠，向下延伸麵包烤焙廠，2020年正式啟動工廠生產線。

透過日方阪急BAKERY技術指導，全聯阪急可直接在台灣生產日本阪急BAKERY獨家授權的冷凍麵糰，最大特色為經過二次發酵，且透過「IQF（Individually Quick Frozen）個別快速冷凍」技術，利用-35℃超低溫，在30分鐘內快速冷凍，鎖住麵糰的水分、風味，烤焙後媲美手工麵包口感，較一般冷凍麵糰口感更佳。且因為透過IQF技術凍結出來的麵糰不會黏在一起，也方便包裝運送到其他的烤焙廠使用。

透過IQF技術凍結出來的麵糰不會黏在一起，因此也非常方便包裝配送到其他的烤焙廠，現烤製成各式香氣濃郁，柔軟蓬鬆的麵包，新鮮運送至門市販售。全聯阪急麵包亦承襲全聯的平價經營策略，將主力商品價格訂於39、49元，讓消費者輕鬆入手，也會結合在地食材、流行趨勢，著重麵包整體口感及風味，研發符合台灣大眾喜好的新品。

全聯分享，2023年阪急麵包營收12億，飲食習慣影響，台中以北店鋪業績普遍較好，今年目標成長20%。2023年熱銷麵包TOP 3為奶油手撕包、丹麥紅豆、火腿起司可頌，今年統計至6月為止，新上架的奶油餐包空降銷售王，接著才是奶油手撕包、丹麥紅豆、火腿起司可頌。