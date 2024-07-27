蘋果地圖推出網頁版 Windows電腦也能用 2功能還未到位

近日網頁版「蘋果地圖」終於推出公開測試版，讓世界各地的使用者不受裝置限制，可以更方便地直接從瀏覽器使用地圖。

現在，使用者可以取得行車和步行路線指引，查詢想要前往的地點，搜尋結果會同步顯示照片、營業時間、地點特色、評分和評論等實用資訊；用戶也可以直接透過地點卡訂購餐點；以及瀏覽精選「指南」，發掘世界各地城市的餐飲、購物和探索地點。「環視」等其他功能將於未來幾個月陸續推出。

所有開發者，包括使用MapKit JS的開發者，都可以連結到網頁版蘋果地圖，以便使用者取得行車路線指引、查看詳細的地點資訊等等。

網頁版蘋果地圖與Mac和iPad上的Safari和Chrome以及Windows PC電腦上的Chrome和Edge相容。可惜目前網頁版蘋果地圖僅提供英文版本，不過測試了幾個知名景點，在搜尋時輸入中文一樣可以準確辨識，而導航功能目前也只有開車、步行2種選擇。蘋果表示將逐步擴展支援其他語言、瀏覽器和平台。